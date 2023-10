Trump demande le rejet de l’affaire du secret financier, affirmant que cela nuit à sa campagne

Trump est inculpé dans le cas de Bragg de 34 chefs d’accusation concernant sa prétendue falsification de dossiers commerciaux liés à des paiements d’argent secrets effectués pour faire taire les allégations de liaison de la star du porno Stormy Daniels pendant la campagne présidentielle de 2016. Selon l’acte d’accusation, Trump a ordonné que les remboursements effectués à l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, pour l’argent qu’il avait versé à Daniels soient faussement enregistrés comme frais juridiques dans les registres de la Trump Organization.

Trump a plaidé non coupable et devrait être jugé fin mars 2024.

Le cas du procureur est, bien entendu, loin d’être le seul problème juridique qui se pose à Trump lors de sa campagne présidentielle. Il fait actuellement l’objet d’un procès civil pour fraude devant un tribunal de l’État de New York et quatre autres procès pénaux ou civils, en plus de celui de Bragg, devraient avoir lieu d’ici mai 2024. Il est également inculpé en Géorgie, où une date de procès n’a pas encore été fixée. à régler.

Dans leur dossier, Blanche et Necheles ont allégué que Trump avait été « ciblé de manière sélective » par le bureau de Bragg, écrivant que Bragg lui-même avait succombé à la pression du public pour poursuivre Trump après qu’un ancien procureur du bureau du procureur, Mark Pomerantz, ait démissionné et écrit un livre exprimant son frustration face à ce qu’il a décrit comme la réticence de Bragg à porter des accusations liées à leur enquête.

Les avocats évoquent également une source perpétuelle de colère de Trump : Hillary Clinton. Ils allèguent que Trump est poursuivi pour une conduite similaire à celle entreprise par Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016, écrivant qu’il « a incorrectement comptabilisé les dépenses de campagne comme paiements légaux en relation avec l’embauche d’une société de recherche pour préparer le soi-disant « dossier Steele ». » et notant que dans ce cas, le bureau du procureur a refusé d’enquêter.

Les avocats de Trump ont demandé au juge chargé de l’affaire, Juan Merchan, de tenir une audience pour déterminer si l’affaire devait être classée sans suite en raison de poursuites sélectives.

Blanche et Necheles contestent également le bureau du procureur sur l’une des questions débattues par les experts juridiques dans le cadre de l’affaire Bragg : les procureurs peuvent-ils relier les paiements d’argent secret à une élection fédérale en vertu de la théorie selon laquelle les paiements constituent un don de campagne illégal.

Pour que les accusations de falsification de documents commerciaux soient des crimes plutôt que des délits, les procureurs doivent démontrer que les actions ont été entreprises dans l’intention de commettre ou de dissimuler un autre crime. Les avocats de Trump ont déclaré que le bureau de Bragg avait proposé quatre crimes potentiels qui pourraient constituer ce deuxième crime, et dans leur dossier, Blanche et Necheles ont contesté les quatre comme invalides.

Mais c’est celle liée à une élection fédérale qui pourrait s’avérer la plus controversée, car celle-ci n’a jamais été évaluée par un juge. Sur cette question également, les avocats de Trump se sont tournés vers le livre de Pomerantz, le citant disant qu’« aucune cour d’appel de New York n’avait jamais confirmé (ou rejeté) cette interprétation de la loi. »

Cependant, plus tôt cette année, un juge fédéral s’est prononcé sur la question dans le cadre d’une décision en réponse aux efforts de Trump pour déplacer l’affaire Bragg devant un tribunal fédéral.

« Trump peut être reconnu coupable d’un crime même s’il n’a commis aucun crime au-delà de la falsification », a écrit le juge de district américain Alvin K. Hellerstein, « à condition qu’il ait eu l’intention de commettre un tel crime ou de dissimuler un tel crime ».