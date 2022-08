Trump demande d’empêcher temporairement le FBI d’examiner les documents saisis à Mar-a-Lago

L’ancien président américain Donald Trump a demandé lundi à un tribunal fédéral d’empêcher temporairement le FBI d’examiner les documents qu’il avait saisis il y a deux semaines à son domicile en Floride, jusqu’à ce qu’un maître spécial puisse être nommé pour superviser l’examen.

La requête de Trump, déposée devant un tribunal fédéral de West Palm Beach, en Floride, exigeait également que le ministère américain de la Justice lui fournisse un reçu de propriété plus détaillé décrivant les articles que le FBI avait saisis à son domicile de Mar-a-Lago lors de sa perquisition le 8 août. et a demandé aux enquêteurs de restituer tout objet ne relevant pas du mandat de perquisition.

“La politique ne peut pas avoir d’impact sur l’administration de la justice”, indique le dossier. “Les forces de l’ordre sont un bouclier qui protège les Américains. Elles ne peuvent pas être utilisées comme une arme à des fins politiques”, a-t-il ajouté.

Un maître spécial peut parfois être nommé dans des affaires très sensibles pour examiner les documents saisis et s’assurer que les enquêteurs n’examinent pas les informations privilégiées.

Lorsque des agents du FBI ont fouillé les domiciles des anciens avocats de Trump, Michael Cohen et Rudy Giuliani, le bureau du procureur américain à Manhattan a demandé la nomination d’un maître spécial.

REGARDER | Trump sous enquête pour violation de la loi sur l’espionnage : Trump fait l’objet d’une enquête pour violation de la loi sur l’espionnage, révèle un mandat de perquisition du FBI Un juge fédéral américain a descellé le mandat de perquisition utilisé contre le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump en Floride. Le ministère de la Justice a révélé une brève liste de ce que les agents du FBI ont saisi, qui comprenait 20 boîtes de papiers susceptibles de violer les lois américaines sur l’espionnage.

La demande de Trump a été confiée à la juge de district américaine Aileen M. Cannon, que Trump a nommée à la magistrature. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré que les procureurs déposeraient leur réponse devant le tribunal.

“Le mandat de perquisition du 8 août à Mar-a-Lago a été autorisé par un tribunal fédéral après avoir trouvé la cause probable”, a déclaré le porte-parole Anthony Coley.

Le juge magistrat Bruce Reinhart, le juge qui a approuvé le mandat, évalue s’il convient d’exiger que le ministère de la Justice publie une copie expurgée de l’affidavit exposant les preuves d’une cause probable pour fouiller le domicile de Trump.

Lors d’une audience devant le tribunal la semaine dernière, le ministère de la Justice s’est opposé à sa publication, affirmant qu’il fournirait une “feuille de route” de son enquête et pourrait éventuellement refroidir la coopération des témoins.

Dans une ordonnance du tribunal déposée plus tôt lundi, Reinhart a déclaré qu’il reconnaissait qu’il s’agissait de préoccupations légitimes, mais a déclaré qu’il souhaitait explorer s’il existait une “alternative moins onéreuse pour sceller l’intégralité du document”.

REGARDER | Certaines parties de l’affidavit de Trump pourraient être descellées : Des parties de l’affidavit de Trump pourraient être descellées Le juge américain Bruce Reinhart a déclaré qu’il était enclin à divulguer certaines des preuves qui ont été utilisées pour justifier la perquisition du ministère américain de la Justice dans la station balnéaire de Donald Trump à Mar-a-Lago la semaine dernière.

Le ministère de la Justice a jusqu’à jeudi midi pour lui fournir sous scellés une copie expurgée du document qu’il pourrait éventuellement rendre publique.

La perquisition de Mar-a-Lago le 8 août a marqué une escalade significative dans l’une des nombreuses enquêtes fédérales et étatiques auxquelles Trump est confronté depuis son mandat et dans le secteur privé.

Après que Trump et ses alliés se soient plaints dans les médias que la perquisition était politiquement motivée, le procureur général américain Merrick Garland a demandé au tribunal de publier une copie expurgée du mandat de perquisition et du reçu de propriété décrivant les objets saisis.

La recherche fait partie d’une enquête fédérale visant à déterminer si Trump a illégalement supprimé des documents lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021 après avoir perdu l’élection présidentielle face au démocrate Joe Biden.

Au cours de sa perquisition, le FBI a saisi 11 ensembles de documents classifiés à Mar-a-Lago, dont certains étaient étiquetés “top secret” – le plus haut niveau de classification réservé aux informations les plus étroitement détenues sur la sécurité nationale américaine et qui ne peuvent être consultés qu’en installations gouvernementales spéciales.

On ne sait pas si Trump a attendu trop longtemps pour demander la nomination d’un maître spécial.

La semaine dernière, Trump a publié un e-mail expurgé du 15 août qu’il a reçu de Jay Bratt, le chef du contre-espionnage du département, qui a indiqué qu’il avait déployé une équipe “filtre” d’agents chargés d’éliminer les documents privilégiés.