Trump demande aux juges de garder les déclarations de revenus du comité de la Chambre

WASHINGTON (AP) – L’ancien président Donald Trump se rend à nouveau devant la Cour suprême, cette fois pour essayer d’empêcher que ses déclarations de revenus ne soient remises à un comité du Congrès.

Dans un appel d’urgence déposé lundi, Trump souhaite que le tribunal ordonne au moins une suspension temporaire du département du Trésor remettant ses déclarations au comité des voies et moyens de la Chambre contrôlé par les démocrates.

Les tribunaux inférieurs ont statué que le comité avait un large pouvoir pour obtenir des déclarations de revenus et ont rejeté les affirmations de Trump selon lesquelles il outrepassait.

Trump avait récemment demandé l’intervention des juges dans un différend juridique découlant de la perquisition de son domaine de Mar-a-Lago en Floride en août. Le tribunal a rejeté cet appel.

Si Trump peut persuader la plus haute cour du pays d’intervenir dans cette affaire, il pourrait potentiellement retarder une décision finale jusqu’au début du prochain Congrès en janvier. Si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre lors des élections d’automne, ils pourraient abandonner la demande de documents.

Le panel House Ways and Means et son président, le démocrate Richard Neal du Massachusetts, ont demandé pour la première fois les déclarations de revenus de Trump en 2019 dans le cadre d’une enquête sur le programme d’audit de l’Internal Revenue Service et le respect de la législation fiscale par l’ancien président. Une loi fédérale stipule que l’Internal Revenue Service “fournit” les déclarations de tout contribuable à une poignée de législateurs de haut niveau.

Le ministère de la Justice, sous l’administration Trump, avait défendu une décision du secrétaire au Trésor de l’époque, Steven Mnuchin, de retenir les déclarations de revenus du Congrès. Mnuchin a fait valoir qu’il pouvait retenir les documents parce qu’il avait conclu qu’ils étaient recherchés par les démocrates pour des raisons partisanes. Un procès s’ensuivit.

Après l’entrée en fonction du président Joe Biden, le comité a renouvelé la demande, demandant les déclarations de revenus de Trump et des informations supplémentaires de 2015 à 2020. La Maison Blanche a estimé que la demande était valable et que le département du Trésor n’avait d’autre choix que de s’y conformer. Trump a ensuite tenté d’arrêter le transfert devant le tribunal.

Le procureur du district de Manhattan de l’époque, Cyrus Vance Jr., a obtenu des copies des dossiers fiscaux personnels et professionnels de Trump dans le cadre d’une enquête criminelle. Cette affaire a également été portée devant la Cour suprême, qui a rejeté l’argument de Trump selon lequel il bénéficiait d’une large immunité en tant que président.

