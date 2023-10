Trump demande aux Iowans de l’aider à « gagner gros » lors des caucus de 2024 pour donner le ton aux élections générales

CEDAR RAPIDS, Iowa (AP) — Donald Trump a appelé samedi à une démonstration de force dans l’Iowa, arguant devant un grand public qu’une domination dans les caucus présidentiels républicains en janvier signalerait aux électeurs de tout le pays sa force lors des élections de novembre de l’année prochaine.

« Nous devons gagner gros », a déclaré Trump à environ 2 500 personnes dans la salle de bal d’un hôtel du centre-ville de Cedar Rapids lors de son deuxième arrêt, dans le cadre d’une campagne automnale visant à enfermer ses partisans. « Je pense que nous sommes en grande forme en primaire. Mais cela donne le ton pour les élections générales.»

Les arrêts de Trump dans l’après-midi à Waterloo et à Cedar Rapids étaient ses troisième et quatrième en un peu plus de deux semaines, dans le cadre d’un calendrier de campagne accéléré à l’approche de la course d’ouverture de l’investiture républicaine de 2024. Les sondages de la fin de l’été auprès des participants probables au caucus du GOP ont montré que Trump était bien en avance sur ses adversaires.

Trump, qui a attiré un large public aux événements de l’est de l’Iowa ces dernières semaines, devrait revenir à la mi-octobre, alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, espère raviver l’attention avec une campagne intensifiée dans l’Iowa et en tant qu’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Nikki. Haley cherche à capter un nouvel intérêt depuis les deux débats présidentiels du GOP avec une opération construite dans l’Iowa.

Trump a attiré 1 700 personnes à Waterloo pour un événement visant à encourager les participants à s’engager à le soutenir lors des caucus prévus le 15 janvier. Des centaines de personnes supplémentaires attendaient à l’extérieur, signe de son avantage dans l’État et à l’échelle nationale.

L’ancien président a imputé au président Joe Biden l’attaque surprise du Hamas contre Israël, alléguant que Biden avait fait preuve de faiblesse qui a enhardi les adversaires américains. Il a également renouvelé ses attaques contre la procureure générale de New York, Letitia James, dont le bureau poursuit une affaire civile de fraude actuellement en procès. Trump a qualifié James de « manifestement incompétent » et de « personne méchante ».

James a accusé Trump d’avoir grossièrement gonflé la valeur de ses actifs en concluant des accords commerciaux et en obtenant des prêts. Un juge a statué le mois dernier que Trump avait commis une fraude et le procès en cours vise à déterminer les sanctions potentielles.

Les conseillers de campagne ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que Trump remporte les caucus, qui sont des réunions organisées par le parti au niveau des circonscriptions où les membres du parti enregistrent également les premiers votes de la campagne républicaine de 2024.

D’autres campagnes tentent de réduire son avance dans l’Iowa.

L’équipe de DeSantis a annoncé la semaine dernière qu’elle déplaçait environ 20 de son personnel de campagne nationale basé en Floride vers l’Iowa, mettant l’accent sur les efforts visant à battre Trump là-bas. DeSantis devait faire campagne dans l’Iowa samedi, tandis que Haley, qui est également l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies, devait faire campagne dans l’Iowa dimanche et lundi.

Frances Peters, une puéricultrice à la retraite d’Eldora, dans l’Iowa, a déclaré qu’elle était pleinement engagée envers Trump, « parce qu’il a fait ce qu’il avait dit qu’il ferait », en utilisant une réplique souvent répétée de ses partisans. Elle a souligné, comme le font de nombreux conservateurs évangéliques de l’Iowa, le choix par Trump des juges de la Cour suprême des États-Unis qui ont contribué à renverser le précédent de 1973 dans l’affaire Roe v. Wade, qui reconnaissait un droit fédéral à l’avortement depuis près de 50 ans.

« Il est aussi celui que Dieu a choisi cette fois-ci », a déclaré Peters à propos de Trump.

Après que la campagne peu organisée de Trump dans l’Iowa lui ait permis de terminer deuxième dans l’Iowa en 2016, son équipe affirme qu’elle mène désormais une campagne plus disciplinée et axée sur les données dans l’État. Lors de ses rassemblements, les gens sont dirigés vers un numéro de SMS qui suit leur intérêt à soutenir le candidat, ainsi qu’à le représenter aux caucus et à se porter volontaires pour la campagne.

Trump avait prévu d’organiser un événement d’organisation du coup d’envoi à Des Moines en mai, où les conseillers attendaient une foule d’environ 5 000 personnes, mais cette apparition a été annulée à la dernière minute en raison de la menace de conditions météorologiques extrêmes.

Après des arrêts à la fin de l’été à la foire de l’État de l’Iowa à Des Moines et au match de football entre l’État de l’Iowa et l’Iowa à Ames, Trump a attiré de grandes foules dans les zones rurales de l’est de l’Iowa ainsi qu’à Dubuque le mois dernier et à Ottumwa dimanche dernier. Ce sont des domaines qu’il a remportés lors des caucus de 2016 et qu’il a portés en tant que candidat du GOP en 2016 et 2020.

« J’ai l’impression qu’il reste beaucoup de temps », a déclaré le stratège David Kochel, haut responsable de l’Iowa et conseiller national des précédents candidats républicains à la présidentielle. « Et l’Iowa va nous dire quelque chose de vraiment significatif et Trump ne devrait pas le prendre pour acquis. »

Trump devrait retourner dans l’Iowa le 16 octobre.

Thomas Beaumont, Associated Press