Trump demande au juge de forcer Twitter à restaurer son compte | Nouvelles des États-Unis

Donald Trump a demandé à un juge fédéral américain de forcer Twitter à restaurer son compte, qui a été fermé après que ses partisans ont attaqué le Capitole américain en janvier.

L’ancien président américain a déposé une demande d’injonction préliminaire contre la société de médias sociaux devant le tribunal de district américain du district sud de Floride, où M. Trump a une maison.

Il soutient que Twitter a été « contraint » par des membres des États-Unis Congrès de suspendre le compte, qui comptait des dizaines de millions d’abonnés.

Twitter faisait partie de plusieurs autres plateformes de médias sociaux qui ont supprimé M. Atout de leurs services après qu’une foule ait attaqué le bâtiment du parlement américain lors de l’émeute du 6 janvier qui a fait plusieurs morts.

Cette émeute est survenue immédiatement après un discours du républicain défait dans lequel il a réitéré de fausses affirmations selon lesquelles il avait perdu l’élection présidentielle américaine de novembre en raison d’une fraude généralisée.

L’avocat de M. Trump a déclaré que Twitter » exerce un degré de pouvoir et de contrôle sur le discours politique dans ce pays qui est incommensurable, historiquement sans précédent et profondément dangereux pour ouvrir un débat démocratique « .

Le dossier a ajouté que Twitter a autorisé le Talibans tweeter fréquemment sur ses victoires militaires en Afghanistan, mais a censuré le président pendant son mandat en qualifiant ses messages d' »informations trompeuses » ou en indiquant qu’ils enfreignaient les règles de l’entreprise contre « l’apologie de la violence ».

En juillet, M. Trump a lancé une action en justice contre Twitter, Facebook Inc et Alphabet Inc Google, ainsi que leurs directeurs généraux, alléguant qu’ils faisaient taire illégalement les points de vue conservateurs.

Twitter a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Reuters.

La décision de l’ancien président sera considérée par beaucoup comme reflétant son ambition de revenir à la Maison Blanche, étant donné son influence continue sur le Parti républicain et ayant a laissé entendre qu’il se présenterait à sa réélection en 2024.