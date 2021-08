Trump demande au juge de bloquer la publication des déclarations de revenus au Congrès après l’ordonnance du ministère de la Justice

L’ancien président américain Donald Trump assiste à une conférence de presse annonçant un recours collectif contre de grandes entreprises technologiques au Trump National Golf Club Bedminster le 7 juillet 2021 à Bedminster, New Jersey.

L’OLC a déclaré que Ways and Means, à l’instar d’autres commissions fiscales du Congrès, disposait d’un « large droit » d’obtenir des informations sur les contribuables auprès du département du Trésor, la société mère de l’IRS.

La décision attendue est intervenue près d’une semaine après que le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice est revenu sur son avis de 2019 et a déclaré que les retours devaient être divulgués au comité dirigé par les démocrates, qui avait recherché les documents depuis plusieurs années.

Les avocats de Trump ont fait valoir que le comité des voies et moyens de la Chambre cherchait les retours simplement pour y chercher des informations embarrassantes.

« Alors que les démocrates de la Chambre avaient offert d’innombrables justifications pour obtenir les déclarations de revenus du président, personne à l’époque n’avait jamais mentionné le désir de savoir comment l’IRS audite les présidents », indique le dossier.

« Le [committee] La demande du président ne ressemblait guère à un effort visant à enquêter sur la manière dont l’IRS audite les présidents », indique le dossier.

« Il a demandé les informations d’un seul président, a demandé des dossiers ouverts pour lesquels les audits n’ont pas été terminés, et n’a jamais demandé à l’IRS les informations les plus pertinentes, à savoir comment il audite les présidents. »

Le dossier indique que le juge devrait statuer que les demandes de retours, qui ont été faites séparément en 2019 et 2021, sont « illégales et inapplicables car elles n’ont pas d’objectif législatif légitime, dépassent l’autorité légale, violent le premier amendement, violent une procédure régulière, et /ou violer la séparation des pouvoirs. »

Trump a brisé des décennies de précédent en tant que candidat et président en refusant de divulguer volontairement ses déclarations de revenus.

Trump était président lorsque le DOJ s’est opposé pour la première fois à la publication de ses déclarations de revenus au Comité des voies et moyens.

Le renversement d’opinion du DOJ intervient des mois après que le président Joe Biden a pris ses fonctions et a nommé Merrick Garland procureur général, à la tête de ce département.

L’année dernière, la Cour suprême a rejeté un dernier effort de Trump pour bloquer la communication de ses déclarations de revenus et d’autres documents financiers par ses comptables au bureau du procureur du district de Manhattan, qui mène une enquête criminelle sur son entreprise.

Le mois dernier, le procureur a accusé la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, d’un prétendu stratagème à long terme visant à éviter de payer des impôts sur les rémunérations des dirigeants.