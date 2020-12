Le président Donald Trump a critiqué le procureur général Bill Barr, retweetant même une suggestion selon laquelle Barr serait renvoyé d’ici la fin de la journée, après avoir révélé que le ministère de la Justice avait gardé des enquêtes sur le fils du président élu Joe Biden secret avant l’élection.

Mercredi, l’enquête menée par le ministère de la Justice sur des années et examinant certaines des transactions commerciales chinoises de Hunter Biden et d’autres transactions a été confirmée publiquement pour la première fois.

« Pourquoi Bill Barr n’a-t-il pas révélé la vérité au public, avant les élections, sur Hunter Biden », a tweeté Trump samedi matin depuis la Maison Blanche.

« Joe mentait sur la scène du débat sur le fait que rien n’allait ou se passait », a confirmé la presse. Gros désavantage pour les républicains aux urnes! » il a continué.

Trump a prédit que « SI Biden entre, rien n’arrivera à Hunter ou à Joe. Barr ne fera rien, et le nouveau groupe de tueurs partisans qui arrivera va rapidement tout tuer.

Il a également retweeté l’appel de l’animateur de radio conservateur Todd Starnes pour que Barr soit renvoyé immédiatement. Trump a ajouté le commentaire: « Une grande déception! »

Les relations commerciales étrangères de Hunter Biden sont devenues un point de discorde pendant les élections, après que le New York Post eut publié des articles sur les révélations d’un ordinateur portable mis au rebut. La campagne de Biden a attaqué les articles comme de la désinformation russe.

Maintenant, il a été révélé que l’enquête fiscale sur Hunter Biden avait été lancée en 2018, l’année avant que l’aîné Biden n’annonce sa candidature à la présidence.

Hunter Biden a confirmé l’existence de l’enquête mercredi, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois la veille.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions montrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Hunter Biden (à gauche) a confirmé l’existence de l’enquête mercredi, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois la veille.

On ne sait pas quelles entités ou transactions commerciales pourraient être liées à l’enquête, bien qu’une personne connaissant le sujet ait déclaré qu’au moins une partie de sa concentration était sur son travail passé en Chine.

Les enquêteurs fédéraux ont signifié mardi une série de citations à comparaître, dont une pour Hunter Biden, selon une autre personne proche de l’enquête.

Les enquêteurs n’ont pas contacté jusqu’à récemment en raison de la pratique du ministère de la Justice de ne pas entreprendre des actions d’enquête ouvertes à l’approche des élections, a déclaré l’une des personnes.

Hunter Biden a une histoire des affaires internationales et des relations commerciales dans un certain nombre de pays.

Trump et ses alliés l’ont accusé de tirer parti de ses relations politiques et ont également porté des accusations de corruption liées à son travail en Ukraine à l’époque où son père était vice-président et dirigeait les relations de l’administration Obama avec la nation d’Europe de l’Est.

Tard mercredi, Trump a tweeté une citation de la chroniqueuse du New York Post, Miranda Devine, affirmant que « 10% des électeurs auraient changé leur vote s’ils connaissaient Hunter Biden ».