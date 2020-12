Le président américain Donald Trump a demandé à la Cour suprême de lui permettre de se joindre à l’affaire intentée par le Texas contre les quatre États qui ont déclaré que le démocrate Joe Biden avait remporté l’élection, après que 17 autres États aient également soutenu le procès.

Trump a déposé mercredi une motion de 39 pages pour « intervenir » dans l’affaire, intentée par le procureur général du Texas Ken Paxton plus tôt cette semaine contre la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, «À titre personnel de candidat à la réélection.»

Pour se montrer debout, Trump fait valoir qu’il a un intérêt direct dans l’issue de l’affaire, puisque le nombre de votes «Affecté par un comportement illégal» des fonctionnaires électoraux dans les quatre États « Dépasse largement la marge actuelle » entre lui et Biden, et ensemble, ils ont suffisamment de votes du Collège électoral pour modifier le résultat de l’élection.

Le président a annoncé le mouvement plus tôt dans la journée via Twitter, appelant l’affaire Texas « le grand, » et dire ça «De nombreux autres États» rejoindrait également. Quelques heures plus tard, dix-sept États ont déposé un mémoire d’amicus auprès du tribunal pour soutenir le procès de Paxton.

Le Missouri a été rejoint par l’Alabama, l’Arkansas, la Floride, l’Indiana, le Kansas, la Louisiane, le Mississippi, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, l’Utah et la Virginie-Occidentale en faisant valoir que leurs votes légitimes étaient « dilué » par «l’administration inconstitutionnelle d’élections dans d’autres États», et que d’autres autorités de Géorgie, du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin ont usurpé l’autorité que la Constitution américaine a expressément donné aux législateurs des États pour modifier de manière inappropriée les règles et les normes de vote.

Alors que l’affaire du Texas se concentre principalement sur les violations présumées des lois et des normes électorales par les quatre États, elle fait également référence « Analyse d’experts utilisant un test statistique communément accepté, » qui souligne que la probabilité que Biden remporte le vote populaire après la première avance de Trump le jour du scrutin était « Moins d’un sur un quadrillion. »

Le Texas demande à la Cour suprême de déclarer que les quatre États ont administré leurs élections «En violation de la clause électorale»et déclarer nul et non avenu tout vote du collège électoral basé sur ces résultats à moins que les législatures des États ne les examinent et votent d’une manière «Qui est conforme à la Constitution.»

Trump avait rapidement pris les devants dans les quatre États, seulement pour que Biden le devance après un grand nombre de bulletins de vote par correspondance au cours des prochains jours. Les médias traditionnels ont déclaré Biden président élu, mais le collège électoral ne s’est pas encore réuni et n’a pas confirmé cela. Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait eu fraude lors du vote, que les médias grand public et sociaux ont écarté d’emblée et étiqueté « faux » ou « contesté. »

