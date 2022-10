Trump demande à la Cour suprême d’empêcher le Congrès de recevoir ses déclarations de revenus

L’ancien président Donald Trump a demandé la Cour suprême lundi d’intervenir dans une affaire dans laquelle l’IRS a été condamné à donner des années de ses déclarations de revenus au House Ways and Means Committee.

La demande que le juge en chef John Roberts empêche le comité d’obtenir les déclarations de revenus, pour l’instant, est venue après que Trump a perdu une tentative d’annuler l’ordonnance judiciaire devant une cour d’appel fédérale.

“Cette affaire soulève des questions importantes sur la séparation des pouvoirs qui affecteront chaque futur président”, ont déclaré les avocats de Trump dans leur demande d’urgence.

Les avocats ont demandé au tribunal d’émettre une suspension d’une décision de la cour d’appel contre Trump sur les déclarations de revenus d’ici mercredi, lui laissant le temps de demander à la Cour suprême d’entendre un appel de la décision. Mais les avocats ont également déclaré que la Cour suprême pourrait interpréter le dépôt de lundi comme une requête pour un tel appel et accepter de prendre l’affaire.

Le dépôt accuse le comité dans sa demande d’obtenir ses déclarations de revenus uniquement dans le but de les rendre publiques, et non, comme l’a déclaré le comité, en tant qu’examen des audits IRS des présidents.

Si la Cour suprême accorde la demande de Trump, cela pourrait empêcher le comité contrôlé par les démocrates de recevoir les retours pendant encore plusieurs années – à tout le moins.

Une affaire de la Cour suprême contestant l’ordonnance pourrait prendre des mois ou plus à résoudre.

Et si les républicains reprennent le contrôle de la majorité à la Chambre des représentants lors des prochaines élections de mi-mandat, avant que l’affaire de la Cour suprême ne soit résolue, ils devraient mettre fin à la tentative de trois ans du comité des voies et moyens d’obtenir les déclarations de revenus de Trump.

Ce comité a recherché les dossiers fiscaux de Trump et ceux des entités commerciales liées dans le cadre d’une enquête sur la façon dont l’Internal Revenue Service vérifie les déclarations de revenus présidentielles. L’IRS, qui est une division du département du Trésor, est légalement mandaté pour vérifier les déclarations de revenus annuelles des présidents en exercice.

Le comité a intenté une action en justice pour obtenir les déclarations fédérales de Trump pour les années 2015 à 2020 après que le secrétaire au Trésor de l’époque, Steven Mnuchin, ait refusé de se conformer à la demande du comité. La personne nommée par Trump, Mnuchin, a déclaré que le panel n’avait pas d’objectif législatif légitime.