Trump demande à la Cour suprême de lui permettre de rester inscrit sur les listes électorales

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump a plaidé jeudi auprès de la Cour suprême pour lui permettre de rester sur le scrutin primaire républicain dans le Colorado alors qu’il cherche à annuler une décision de l’État qui l’a déclaré inéligible en raison de son rôle dans l’attaque du 6 janvier. au Capitole.

Les avocats de Trump déposé un mémoire exposant sa position avant les plaidoiries prévues le 8 février.

La Cour suprême du Colorado a statué le 19 décembre qu’une clause du 14e amendement de la Constitution interdisant à « un officier des États-Unis » qui « s’est engagé dans une insurrection » de se présenter à diverses fonctions fédérales s’appliquait à Trump.

L’affaire soulève diverses questions juridiques jusqu’alors indécises, notamment celle de savoir si le langage constitutionnel s’applique aux candidats à la présidence et qui peut décider si quelqu’un s’est engagé dans une insurrection.

Dans leur dossier de jeudi, les avocats de Trump ont abordé ces thèmes, affirmant qu’un président n’est pas un « officier des États-Unis », que Trump ne s’est pas « engagé dans une insurrection » et que seul le Congrès peut appliquer la disposition en question.

«Le tribunal devrait mettre un terme rapide et décisif à ces efforts visant à disqualifier les votes, qui menacent de priver des dizaines de millions d’Américains de leurs droits électoraux et qui promettent de déclencher le chaos et le chaos si d’autres tribunaux et responsables de l’État suivent l’exemple du Colorado et excluent l’éventuelle présidentielle républicaine. candidat sur leurs bulletins de vote », ont écrit les avocats de Trump.

La décision de la Haute Cour de l’État a annulé la décision d’un tribunal inférieur dans laquelle un juge avait déclaré que Trump s’était engagé dans l’insurrection en incitant à l’émeute du 6 janvier, mais que les présidents ne sont pas soumis à la clause d’insurrection du 14e amendement parce qu’ils ne sont pas des « officiers ». des États-Unis.”

Le tribunal de l’État a déclaré que sa décision resterait en suspens indéfiniment une fois que Trump aurait fait appel devant la Cour suprême des États-Unis.

L’intérêt pour le cas du Colorado s’est accru lorsque le plus haut responsable électoral du Maine a conclu que Trump n’était pas non plus éligible pour participer au scrutin primaire républicain dans cet État. Cette affaire a été suspendue, ce qui signifie que Trump reste sur le bulletin de vote pour le moment, et l’appel de Trump a également été suspendu en attendant la résolution de l’affaire devant la Cour suprême.

La décision de la Haute Cour pourrait avoir des conséquences dans les 50 États, comme l’a souligné jeudi la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, une démocrate, qui a déposé une plainte. mémoire d’ami de la cour soulignant la nécessité d’une décision définitive sur la question. Elle a mentionné qu’une contestation similaire avait été déposée dans le Michigan et que, même si elle avait échoué lors de la primaire républicaine, elle pourrait être relancée pour les élections générales de novembre.

« Il faut répondre pleinement à ces questions maintenant, car les responsables électoraux, comme le secrétaire, ont besoin de savoir si l’ancien président est éligible pour figurer sur le bulletin de vote en tant que candidat, et les électeurs méritent de savoir s’il est éligible pour occuper le poste de président avant voter », ont écrit les avocats de Benson. Benson n’a pas pris position sur la question de savoir si Trump devait être considéré comme inéligible.

Des dizaines d’autres mémoires ont été déposés dans cette affaire jusqu’à présent, dont un soutenant Trump soumis par 179 membres républicains du Congrès dirigé par le président de la Chambre Mike Johnson, R-La., et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky.

Le procès initial a été intenté au nom de six électeurs du Colorado par le groupe de surveillance du gouvernement de gauche. Citoyens pour la responsabilité et l’éthique à Washington et deux cabinets d’avocats. Eux et leurs partisans ont jusqu’au 31 janvier pour déposer leurs propres mémoires auprès de la Cour suprême.