Au cours de ses derniers jours au pouvoir, le président américain Donald Trump a signé un décret dont l’impact pourrait se faire sentir jusqu’en 2040 et au-delà, enjoignant aux agences de travailler sur de nouveaux types d’énergie nucléaire pour l’exploration spatiale et l’utilisation militaire.

L’ordonnance de promotion des «petits réacteurs modulaires pour la défense nationale et l’exploration spatiale» a été publiée mardi. Bien qu’il se soit rapidement perdu dans la cacophonie médiatique sur l’inauguration, la destitution et les troubles de la semaine dernière au Capitole américain, son contenu pourrait avoir un effet durable sur la politique nucléaire américaine.

Déclarer l’énergie nucléaire «Cruciale pour la sécurité nationale, la sécurité énergétique et la prospérité économique des États-Unis,»Trump a chargé plusieurs agences gouvernementales de travailler ensemble pour développer de petits réacteurs nucléaires destinés à l’armée, à l’exploration spatiale et à la production d’énergie domestique.

Les États-Unis tirent 20% de leur production totale d’électricité de l’énergie nucléaire – le 15e pourcentage le plus élevé au monde. 🎩tip: @iaeaorg pic.twitter.com/x9OcJwGlbE – Bureau de l’énergie nucléaire (@GovNuclear) 14 janvier 2021

En vertu de l’ordonnance, le gouvernement américain a pour politique de renforcer «Capacités nationales de défense et d’exploration spatiale» utilisant la technologie nucléaire, et permettre l’innovation du secteur privé sur le terrain, afin de «Maintenir la suprématie technologique pour la recherche et le développement nucléaires, la maîtrise de la fabrication et la sécurité et la sûreté.»

Notant que la plupart des concepts de réacteurs reposent sur « Uranium faiblement enrichi (HALEU), pour lequel il n’existe actuellement aucune capacité nationale d’enrichissement commercial, » Trump a ordonné au ministère de l’Énergie de finaliser son «Démonstration continue de 115 millions de dollars sur 3 ans» d’une technologie d’enrichissement d’origine américaine pour la production d’HALEU, et élaborer un plan pour la donner au secteur privé.

Le Pentagone a eu six mois pour «Établir et mettre en œuvre un plan» pour démontrer un micro-réacteur à un «Installation militaire nationale». En coordination avec le Département d’État, le Commerce, l’Énergie et la NASA, le Département de la Défense a également été chargé de piloter un «Prototype de micro-réacteur transportable» et élaborer des plans pour l’utilisation future de l’énergie nucléaire – y compris pour la propulsion spatiale.

Les voyageurs volent vers la Lune sur un ferry lunaire à propulsion nucléaire et, une fois en orbite, débarquent pour une navette vers la surface. Illustration de Robert McCall pour le magazine LIFE, 1964. pic.twitter.com/5V2AgHtuX6 – Histoire humanoïde (@HumanoidHistory) 14 janvier 2021

Les cinq mêmes agences ont reçu l’ordre de «Élaborer une feuille de route technologique commune jusqu’en 2030» et coordonner le développement de « Réacteur nucléaire avancé basé sur terre et efforts de propulsion et d’énergie nucléaire basés dans l’espace. » En plus de cela, la NASA a été chargée de définir les exigences pour l’utilisation nucléaire jusqu’en 2040 et de produire une analyse coûts-avantages.

Bien que tout cela puisse sembler inutile de pousser du papier qui pourrait être annulé par l’administration Biden-Harris dans une semaine ou deux, Washington fonctionne sur la bureaucratie et une fois lancés, des projets comme ceux-ci sont très difficiles à arrêter. Le fait que le Pentagone soit intimement impliqué les isole davantage de l’examen minutieux des critiques, car les accusations de brève modification de l’armée sont toujours de la kryptonite universelle à Washington, malgré « la défense » budget approchant 1 billion de dollars.

L’ordre de Trump envisage le développement des États-Unis «Petits réacteurs modulaires» qui pourrait produire jusqu’à 300 mégawatts d’électricité, et «Micro-réacteurs» jusqu’à 10 MW. À titre de comparaison, la « centrale électrique flottante » russe Akademik Lomonosov peut fournir jusqu’à 70 MW d’électricité ou 300 MW de chaleur avec ses deux réacteurs de propulsion navale.

Bien que ce soit la marine américaine qui ait ouvert la voie dans le développement de réacteurs nucléaires suffisamment petits pour être installés à bord de sous-marins dans les années 1950, le Pentagone compte actuellement sur le réseau électrique civil pour ses besoins énergétiques.

