La décision de DONALD Trump de sauter l’investiture de Joe Biden a déclenché des tactiques de «jeu de guerre» alors que le transfert traditionnel des codes nucléaires présidentiels est annulé.

Le plan du président sortant pour éviter l’inauguration et se rendre directement dans son domaine en Floride ce matin a créé un grave casse-tête logistique pour les chefs militaires, il est entendu.

Lors d’une cérémonie d’inauguration normale, le «football nucléaire», contenant tout le kit dont le président a besoin pour lancer une frappe nucléaire, est remis d’un aide présidentiel à un autre sur le coup de midi.

La remise de la mallette métallique recouverte de cuir de 45 livres et d’une carte d’accompagnement avec les codes d’authentification – connue sous le nom de «biscuit nucléaire» – est généralement une partie importante, quoique discrète, de l’inauguration.

Mais Trump devait quitter Washington DC vers 8 heures du matin pour se rendre à son domaine en Floride, Mar-a-Lago.

En tant que président, il est entendu qu’il emportera le football nucléaire avec lui.

Si Trump laissait le football nucléaire et les codes derrière lui, ce serait un écart massif du protocole.

Le lieutenant-colonel à la retraite de l’armée de l’air Buzz Patterson, qui portait le ballon de football pour l’ancien président Bill Clinton, a déclaré Interne du milieu des affaires: «Pour que le processus fonctionne, vous devez avoir cette répartition claire des responsabilités.

«Nous faisons la guerre à ce truc, et nous le pratiquons ad nauseam pendant des années et des années. Nous ne prenons pas ce truc à la légère.

Le transfert habituel n’ayant pas pu avoir lieu, les responsables ont dû trouver une solution de contournement élaborée pour s’assurer que le transfert nucléaire se déroule sans heurts.

Stephen Schwartz, membre senior non-résident du Bulletin of the Atomic Scientists, a déclaré à CNN que la situation inhabituelle signifierait un changement des protocoles de football nucléaire réguliers.

« Il y a au moins trois à quatre » ballons « identiques: l’un suit le président, l’autre suit le vice-président et un est traditionnellement réservé au survivant désigné lors d’événements tels que les inaugurations et les discours sur l’état de l’Union », a-t-il déclaré.

«Le 20 janvier, les ballons supplémentaires seront hors de la ville quelque part avec leurs délégués, ne laissant que la mallette de Mike Pence à moins que le bureau militaire de la Maison-Blanche n’ait préparé, ou ait déjà sous la main, un autre remplaçant pour M. Biden.

Jusqu’à la seconde absolue où Joe Biden est assermenté en tant que 46e Président des États-Unis d’Amérique, Trump sera toujours la seule personne autorisée à lancer des armes nucléaires.

Mais, même s’il sera en Floride avec le football nucléaire et le biscuit d’autorisation, les pouvoirs de frappe nucléaire de Trump prendront fin à midi, car les codes seront désactivés.

Le départ de la tradition intervient au milieu d’une série de décisions notables de Trump, notamment accorder la clémence à Steve Bannon, Lil Wayne et 141 autres dans une vague tardive de décisions de dernière minute juste avant 1h du matin le mercredi – quelques heures avant Bideninauguration de Washington DC.

L’assistant avec la mallette de 45 livres contenant le ballon nucléaire quittera ensuite la Floride et retournera à Washington DC.

Trump deviendra le premier président depuis 1869 à ne pas assister à l’inauguration de son successeur, bien que cela ne soit pas requis en vertu de la Constitution américaine.

Chaque président depuis John F. Kennedy a été accompagné par l’assistant militaire portant la mallette monumentale, ce qui leur donne la capacité de commander les forces nucléaires américaines tout en loin des centres de commandement et de contrôle physiques.

Les futurs présidents sont généralement informés de leurs responsabilités nucléaires avant de prêter serment.

On s’attend à ce que Joe Biden prête serment par Juge en chef John Roberts, qui présidera le serment présidentiel.

Trump a précédemment décrit ce moment comme « qui donne à réfléchir » et « très effrayant », dire à ABC News en 2017 que « quand ils expliquent ce que cela représente et le type de destruction dont vous parlez, c’est un moment très décevant. »

Trump a l’intention d’organiser une cérémonie de départ à Joint Base Andrews le matin de l’inauguration de Biden.

La cérémonie peut inclure un garde de couleur et un salut de 21 canons, plus un tapis rouge et une fanfare militaire.