Un classeur rempli de documents relatifs à l’enquête du FBI sur l’ouragan Crossfire sur les allégations selon lesquelles le président Donald Trump aurait «collé» avec la Russie en 2016 pourrait encore voir le jour, mais avec des passages cruciaux encore expurgés.

Le ministère de la Justice a fourni à Trump les documents le 30 décembre, mais le FBI a mis jusqu’à dimanche dernier pour les examiner et a dit au président sortant qu’ils avaient un «Objection continue à toute nouvelle déclassification des documents.»

Cependant, le Bureau a également « A identifié les passages qui, selon lui, étaient les plus importants pour ne pas être rendus publics, » selon un mémo de la Maison Blanche envoyé à la presse mardi soir.

Trump a accepté la proposition du FBI et a décidé de « Déclassifier par la présente les matériaux restants dans le classeur, » selon la note de service adressée au directeur du FBI Christopher Wray, au procureur général par intérim Jeffrey Rosen et au directeur du renseignement national John Ratcliffe.

« Il s’agit de ma décision finale dans le cadre de l’examen de déclassification et j’ai demandé au procureur général de mettre en œuvre les expurgations proposées dans la soumission du FBI le 17 janvier et de renvoyer à la Maison Blanche une copie dûment expurgée », dit le mémo. On ne sait toujours pas quand les documents seront effectivement rendus publics.

La commande intervient quelques heures après que la directrice de la CIA, Gina Haspel, a annoncé sa retraite, avant l’inauguration imminente de Joe Biden. L’une des choses que la note note est que les expurgations du FBI ont été faites « Sur la base d’un examen qui incluait les actions de la communauté des renseignements.

Trump a initialement ordonné la déclassification de tous les documents liés à l’enquête sur la Russie en septembre 2018 – seulement pour céder au FBI et aux espions lorsqu’ils l’ont exhorté à reconsidérer pour protéger «Alliés». Le problème a pratiquement disparu jusqu’à la retraite de DNI Dan Coats en août 2019.

À ce stade, toutes sortes de documents du FBI étaient déjà rendus publics dans le cadre de la procédure d’appel dans le procès du général Michael Flynn, accusé par l’avocat spécial Mueller d’avoir menti au FBI dans le cadre de l’enquête sur le Russiagate. Bien qu’un certain nombre de responsables de la campagne aient été emprisonnés pour des poursuites judiciaires et des crimes non liés, le rapport final de Mueller n’a trouvé aucune trace de « connivence » avec la Russie lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.

La semaine dernière, la commission judiciaire du Sénat a publié ses propres documents sur l’enquête sur le Russiagate, déclassifiant les entretiens avec les responsables impliqués.

Alors que le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) a décrit l’ouragan Crossfire comme «Une panne système massive» et «L’une des enquêtes les plus incompétentes et corrompues de l’histoire du FBI et du DOJ», il a simplement exprimé l’espoir que le FBI et le DOJ se réformeraient et ne poursuivraient plus jamais les gens à des fins politiques.

