Le président américain Donald Trump s’est engagé à opposer son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), qui définit le budget militaire pour 2021, à moins qu’une mesure protégeant les entreprises de médias sociaux de la responsabilité du contenu des utilisateurs ne soit supprimée.

Le président s’est rendu sur Twitter mardi soir avec une série de messages jugeant l’article 230 de la loi sur la décence des communications un «Menace sérieuse» à la sécurité nationale américaine et à l’intégrité de ses élections.

Notre pays ne peut jamais être sûr et sécurisé si nous le permettons.

«Par conséquent, si l’article 230 très dangereux et injuste n’est pas complètement abrogé dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), je serai obligé de VETO sans équivoque le projet de loi lorsqu’il sera envoyé au très beau bureau de Resolute. Reprenez l’Amérique MAINTENANT » il a écrit.

….. Par conséquent, si l’article 230 très dangereux et injuste n’est pas complètement abrogé dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), je serai obligé de VETO sans équivoque le projet de loi lorsqu’il sera envoyé au très beau bureau de Resolute. Reprenez l’Amérique MAINTENANT. Merci! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 décembre 2020

Trump s’est attaqué à l’article 230 dans le passé, exhortant à plusieurs reprises les législateurs à modifier ou à abroger la disposition. Accuser les entreprises de « la censure » et un parti pris anti-conservateur, il a appelé à tenir les sites de médias sociaux responsables « Éditeurs » de contenu utilisateur, plutôt que passif «Plates-formes», comme le permet la mesure. Alors que le président a signé un décret en mai visant à annuler les protections pour les entreprises de médias sociaux, la directive n’a pas réellement abrogé l’article 230, mais a simplement appelé la Federal Communications Commission à « clarifier » sa signification.

Aussi sur rt.com «Abrogez l’article 230! Trump commente sur Twitter, l’histoire de censure Facebook sur Hunter Biden

Le commandant en chef a également menacé de mettre son veto au projet de loi NDAA 2021, jurant de le faire l’été dernier après que la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren a inséré avec succès un amendement visant à renommer les bases militaires américaines en l’honneur des commandants confédérés. Le projet de loi, qui prévoit des dépenses militaires de plus de 700 milliards de dollars pour l’année prochaine, a été adopté par les deux chambres du Congrès plus tôt cette année et est actuellement en négociations finales au sein du comité de la conférence.

Bien que la Maison-Blanche ait apparemment travaillé dans les coulisses ces dernières semaines pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils abrogent l’article 230, le président du Comité sénatorial du commerce, Roger Wicker (R-Mississippi), a proposé un amendement à la NDAA qui pousserait un plus «Changement limité» à la disposition, selon Axios. Reste à voir si cette approche peut être conciliée avec celle du président.

On ne sait pas non plus si Trump pourrait mettre à exécution sa menace de veto, étant donné que la NDAA a obtenu des majorités à l’épreuve du veto dans les deux chambres plus tôt cette année. Cependant, cela pourrait être rendu possible si les législateurs républicains soutenant le projet de loi changeaient leurs votes.

Aussi sur rt.com « Guerre contre la libre entreprise et l’expression »: Trump déchire les entreprises de médias sociaux pour avoir « abusé » des conservateurs au nom de la « gauche radicale »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!