Trump déclare la guerre au leader du GOP au Sénat, McConnell, l’appelle « hack dur et sans sourire » et promet de soutenir ses principaux rivaux « America First »

L’ancien président américain Donald Trump a lancé une attaque fulgurante contre le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, le qualifiant de leader de «troisième rang» et s’engageant à soutenir ces candidats de l’establishment difficiles lors des primaires du GOP.

«Le Parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des« dirigeants »politiques comme le sénateur Mitch McConnell à sa tête»,la longue déclaration commence.«L’attachement de McConnell à la politique du statu quo, au statu quo, ainsi qu’à son manque de perspicacité politique, de sagesse, de compétence et de personnalité, l’ont rapidement conduit de leader de majorité à leader de minorité, et cela ne fera qu’empirer.

Les démocrates et Chuck Schumer jouent McConnell comme un violon – ils ne l’ont jamais eu aussi bien – et ils veulent que ça continue! Nous savons que notre programme America First est un gagnant, pas le programme Beltway First de McConnell ou America Last de Biden.

Trump a fait valoir que, sous sa présidence, il avait aidé les républicains à renverser 15 sièges à la Chambre tout en«A presque coûté son travail à Nancy Pelosi»en 2020. Et dans«Le Sénat de Mitch»,il a dit,«J’ai économisé à moi seul au moins 12 sièges au Sénat»au cours des deux derniers cycles électoraux. Néanmoins, Trump a déclaré que McConnell avait coûté la victoire du GOP en Géorgie aux dernières élections.

«Puis vint la catastrophe de la Géorgie, où nous aurions dû remporter les deux sièges du Sénat américain, mais McConnell a égalé l’offre démocrate de 2 000 $ de chèques de relance avec 600 $. Comment ça marche? »il a continué.«C’est devenu la principale publicité des démocrates, et c’était un grand gagnant pour eux.

Ce fut un désastre électoral complet en Géorgie et dans certains autres États swing. McConnell n’a rien fait et ne fera jamais ce qui doit être fait pour garantir un système électoral juste et équitable à l’avenir. Il n’a pas ce qu’il faut, ne l’a jamais fait et ne le sera jamais.

McConnell avait rompu avec Trump le mois dernier, se rangeant du côté des démocrates pour accuser l’ancien président d’inciter le « insurrection » au Capitole américain le 6 janvier. Bien qu’il ait voté pour ne pas condamner Trump lors du procès de destitution, citant des préoccupations constitutionnelles, dans un éditorial du Wall Street Journal publié lundi, il a déclaré que Trump « responsabilité morale » pour l’émeute pendant laquelle il s’est comporté « De manière inacceptable. »

« Ses partisans ont pris d’assaut le Capitole à cause des mensonges dérangés qu’il a criés dans le plus grand mégaphone du monde », McConnell a écrit.

Dire son« Seulement regret »Est-ce qu’il a donné à McConnell une approbation lors de sa course au Sénat de 2020 dans le Kentucky, Trump a promis de soutenir les républicains en soutenant son programme politique « L’Amérique d’abord » et en défiant les candidats de l’establishment lors des primaires du GOP.

«Lorsque cela est nécessaire et approprié, je soutiendrai les principaux rivaux qui adhèrent à Making America Great Again et à notre politique de l’Amérique d’abord. Nous voulons un leadership brillant, fort, réfléchi et compatissant ».dit-il, appelant McConnell un«Piratage politique austère, maussade et sans sourire.»

C’est un grand moment pour notre pays, et nous ne pouvons pas le laisser passer en utilisant des «leaders» de troisième ordre pour dicter notre avenir!

