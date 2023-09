Trump décide de séparer sa propre affaire de fraude électorale en Géorgie des coaccusés cherchant un procès rapide

Donald Trump a déménagé pour rompre Géorgie les accusés réclament un procès rapide, arguant que cela violerait son droit à un procès équitable.

« Le président Trump demande à la Cour de séparer son dossier de celui de ses coaccusés qui ont exigé un procès rapide… et dont la date de procès est fixée au 23 octobre 2023 », a déclaré l’avocat Steven Sadow. a écrit dans un dossier jeudi.

Le dossier indique que le délai ne permettrait pas à l’avocat « d’avoir suffisamment de temps pour préparer le dossier du président Trump ».

« Nécessitant moins de deux mois de préparation pour défendre un acte d’accusation de 98 pages, inculpant 19 accusés, avec 41 accusations diverses, dont une accusation de complot RICO avec 161 actes manifestes, sollicitation de violation du serment par un fonctionnaire public, fausses déclarations et écrits, contrefaçon, L’influence des témoins, les délits informatiques, le complot visant à frauder l’État et d’autres infractions violeraient les droits constitutionnels du président Trump au niveau fédéral et au niveau de l’État à un procès équitable et à une procédure régulière », ajoute M. Sadow.

La motion de M. Trump intervient après que deux de ses coaccusés dans l’affaire de subversion électorale ont demandé au juge de séparer leurs procès du reste des accusés – y compris l’ancien président.

Avocats Sidney Powell et Kenneth Chesebro ont tous deux demandé un procès rapide dans cette affaire.

Mercredi, ils ont chacun officiellement demandé que leurs affaires soient séparées de l’acte d’accusation plus large, ce qui – s’il était accordé – empêcherait le procureur du comté de Fulton de Fani Willis de tenir un seul procès pour les 19 accusés à la fois.

DA Willis avait précédemment révélé son intention de tenir un procès pour tous les accusés en octobre.

En exigeant des procès rapides, la loi de l’État de Géorgie exige désormais que les procès de Mme Powell et de M. Chesebro commencent avant début novembre. Le juge Scott McAfee a déjà ordonné que le procès de M. Chesebro commence le 23 octobre, tandis que la demande de Mme Powell est en attente.

M. Trump s’oppose à un calendrier aussi précipité, employant sa tactique juridique de longue date consistant à tenter de ralentir les choses et de faire traîner le processus jusqu’après les élections de 2024.

Mais maintenant, si les affaires sont séparées, cela pourrait entraîner des retards dans un procès plus large pour les accusés restants, y compris M. Trump.

Les demandes de Mme Powell et de M. Chesebro marquent les premières tentatives des accusés pour tenter de diviser l’affaire massive en procès individuels plus petits. Leurs requêtes respectives ont été déposées mercredi alors que les accusés et l’accusation s’efforcent de fixer le cadre du processus.

Mme Powell et M. Chesebro nient tous deux tout acte répréhensible dans cette affaire.

Dans son dossier, les avocats de Mme Powell ont déclaré qu’elle « ne représentait pas le président Trump ou la campagne Trump » dans le cadre des élections de 2020 et qu’elle n’avait pas d’« accord d’engagement » avec M. Trump ou sa campagne.

« Elle n’apparaît dans aucune plaidoirie pour Trump ou la campagne », ont écrit les avocats. « Elle n’a comparu dans aucune salle d’audience ni audience pour Trump ou la campagne. Elle n’avait aucun contact avec la plupart de ses prétendus conspirateurs et était rarement d’accord avec ceux qu’elle connaissait ou avec qui elle parlait.

Son insistance intervient bien que M. Trump ait déclaré à la mi-novembre 2020, peu après avoir perdu les élections, qu’il avait « ajouté » Mme Powell à sa « grande équipe » d’avocats travaillant sur les contestations juridiques des résultats des élections.

Lorsque Mme Powell a ensuite partagé d’étranges théories du complot selon lesquelles des millions de votes avaient été renversés dans un complot international visant à renverser M. Trump, sa campagne l’a retirée de l’équipe juridique et a annoncé qu’elle « pratiquait le droit seule ».

Aujourd’hui, ses avocats ont également tenté de se distancier des autres avocats accusés dans l’affaire de Géorgie, affirmant qu’elle « avait suivi sa propre voie » après les élections de 2020 et que « nombre de ses prétendus co-conspirateurs avaient publiquement évité et dénigré Mme Powell à partir de novembre ». 2020 ».

Le dossier affirmait également que sa carrière juridique avait montré son adhésion à « l’intégrité » et à « l’État de droit », tout en poussant l’affirmation sans fondement amplifiée par beaucoup de droite selon laquelle le général à la retraite Michael Flynn faisait l’objet « d’accusations complètement concoctées contre lui par un FBI politisé ».

Mercredi également, les avocats de M. Chesebro ont demandé au juge de pousser Mme Willis à « divulguer » les noms des 30 co-conspirateurs non inculpés inclus dans l’acte d’accusation. M. Chesebro était à l’origine du projet de M. Trump consistant à présenter de faux électeurs pour remporter le collège électoral et il a fait valoir qu’il avait besoin de l’identité des individus afin de préparer sa défense dans cette affaire.

Mercredi matin, Mme Willis a déposé une requête demandant au juge McAfee d’informer les accusés des conséquences d’une demande d’un procès rapide, en notant les exigences relatives à leurs droits procéduraux et en matière de preuve.

« En déposant leurs demandes de procès rapide dans cette affaire, les accusés ont personnellement, volontairement et délibérément restreint de nombreuses options qui leur seraient autrement disponibles en vertu de la loi géorgienne », indique le document. États.