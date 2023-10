Trump décide de classer l’affaire « sinueuse » de l’argent secret à New York

L’ancien président Donald Trump souhaite qu’un juge de New York rejette l’affaire pénale l’accusant de falsification de dossiers commerciaux relatifs à des paiements d’argent discrets, arguant que les procureurs ont attendu trop longtemps pour porter leur affaire.

« Après cinq ans d’enquête sinueuse, interrompue et itinérante qui a entraîné un retard inexplicable et inconstitutionnel, le bureau du procureur de district a déposé un ensemble déconcerté d’accusations politiquement motivées entachées de vices juridiques », ont affirmé jeudi les avocats de Trump dans un dossier judiciaire de 57 pages.

Le dossier fait valoir que le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, « a inculpé le président Trump plus de six ans après avoir rendu public les faits en cause, et près de cinq ans après avoir ouvert une enquête du grand jury et accédé à la quasi-totalité des preuves pertinentes ».

« Le retard a porté préjudice au président Trump, a interféré avec sa campagne présidentielle en cours et a violé ses droits à une procédure régulière », affirment les avocats de Trump, Todd Blanche et Susan Necheles, et les accusations devraient donc être rejetées.

Un porte-parole du bureau du procureur a déclaré qu’il répondrait dans des documents judiciaires.

Trump a été inculpé cette année de 34 chefs d’accusation pour falsification de dossiers commerciaux. Les procureurs ont déclaré que Trump « avait falsifié à plusieurs reprises et frauduleusement les dossiers commerciaux de New York pour dissimuler une conduite criminelle qui cachait des informations préjudiciables aux électeurs lors de l’élection présidentielle de 2016 ».

Cette information constituait de l’argent secret versé à deux femmes qui affirmaient avoir eu des relations avec Trump. Il a nié les affaires et tout acte répréhensible.

Michael Cohen, alors avocat de Trump, a versé 130 000 dollars à l’une des femmes, la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels, dans les derniers jours de la campagne. Il a déclaré avoir effectué le paiement selon les instructions de Trump, et Trump avait reconnu avoir remboursé Cohen au moyen de paiements qualifiés de frais juridiques.

Le bureau du procureur affirme que c’était trompeur et criminel. Dans leur dossier, les avocats de Trump ont affirmé que c’était exact.

« On ne peut pas dire que le président Trump a falsifié les dossiers commerciaux de la Trump Organization en payant son avocat personnel en utilisant ses comptes bancaires personnels », indique le dossier.

Ils ont fait valoir que le juge présidant l’affaire, Juan Merchan, « devrait rejeter l’acte d’accusation ou, à défaut, tenir une audience pour déterminer la raison du retard » dans le dépôt des accusations.

Trump a plaidé non coupable dans cette affaire, dont le procès est prévu en mars.

Trump et son entreprise sont jugés dans une affaire de fraude civile de 250 millions de dollars intentée par le bureau du procureur général de l’État. Dans cette affaire jeudi, les avocats de Trump ont déclaré qu’ils avaient l’intention de demander un sursis à une cour d’appel pendant qu’ils contestaient la décision du juge Arthur Engoron concluant que Trump et son entreprise avaient commis des actes de fraude répétés.

Jeudi également, les avocats de Trump ont déposé une requête dans l’affaire pénale d’ingérence dans les élections fédérales contre lui à Washington, DC, arguant qu’il devrait être à l’abri de poursuites en raison de l’immunité présidentielle.

Dans un dépôt au tribunal Mercredi soir, les avocats de Trump ont également déposé une requête dans l’affaire pénale fédérale l’accusant de mauvaise gestion de secrets nationaux, arguant que le procès dans cette affaire devrait être reporté après l’élection présidentielle de 2024. Ils ont affirmé que les procureurs s’accrochaient à une « date de procès sans précédent et désormais intenable » en mai.

Trump a plaidé non coupable dans les deux affaires fédérales et a nié tout acte répréhensible dans l’affaire civile de l’AG. Il maintient que toutes ces affaires sont politiquement motivées et s’inscrivent dans le cadre d’une « chasse aux sorcières » démocrate contre lui.