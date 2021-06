Trump déchire les procureurs de la «gauche radicale» de New York qui ont «omis» de lui imputer un crime après que les avocats ont déclaré qu’il ne serait pas inculpé

L’ANCIEN président Donald Trump a fustigé la ville de New York et les procureurs de l’État après que Trump a été informé par son avocat qu’il ne serait pas inculpé dans le cadre de l’enquête de deux ans des procureurs sur ses avoirs.

« Les procureurs de la ville de New York et de l’État radical ont quitté, qui ont laissé les meurtriers, les violeurs, les trafiquants de drogue et toutes les autres formes de crime monter en flèche à des niveaux records », a écrit Trump.

* Lisez notre blog en direct sur la destitution de Donald Trump pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour sur l’ancien président…

Trump ne sera pas inculpé lors des premiers actes d’accusation, a affirmé son avocat Crédit : Reuters

Et « qui viennent d’annoncer qu’ils relâcheront des centaines de personnes impliquées dans des crimes violents dans la rue sans aucune rétribution, sont grossiers, méchants et totalement biaisés dans la façon dont ils traitent les avocats, les représentants et certains des de merveilleux employés et personnes de longue date au sein de la Trump Organization », a-t-il poursuivi.

L’avocat de la Trump Organization, Ron Fischetti, a déclaré que le président ne serait pas inculpé pour le moment – ​​mais a ajouté que cela ne signifie pas que de futures accusations sont hors de question.

« Je ne peux pas dire qu’il est encore complètement sorti du bois », a déclaré Fischetti.

Cependant, cela n’a pas empêché Trump de poursuivre une tirade sans fin presque aussi longue que l’enquête de deux ans sur la Trump Organization.

Trump a fustigé Vance et d’autres procureurs pour la « plus grande chasse aux sorcières » Crédit : AP

« Après des centaines d’assignations à comparaître, plus de 3 millions de pages de documents, 4 ans de recherches, des dizaines et des dizaines d’entretiens, et des millions de dollars de fonds publics gaspillés, ils continuent d’être ‘à la recherche d’un crime’ et feront tout pour effrayer les gens à inventer les histoires ou les mensonges qu’ils veulent, mais qu’ils ont été totalement incapables d’obtenir », a écrit Trump dans une longue phrase.

« C’est la suite de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. »

La cible principale de Trump avec le procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr., qui dirige l’enquête depuis ses débuts.

Ses commentaires sont intervenus alors que Fischetti et d’autres avocats de la Trump Organization rencontraient le bureau de Vance.

Les avocats ont déclaré que le grand jury réuni par Vance s’approchait d’un vote sur le nombre d’actes d’accusation à émettre.

Fischetti a déclaré que Trump ne serait pas inculpé – « du moins pas avec ce qui se passe cette semaine ». Il a ajouté que la société elle-même pourrait être inculpée.

Les enquêteurs se sont jusqu’à présent concentrés sur les avantages accordés aux cadres supérieurs comme les appartements, les voitures et les frais de scolarité.

Les procureurs n’envisagent pas actuellement d’inculper Trump pour de prétendus paiements en « argent secret » à la star du porno Stormy Daniel ou pour fraude immobilière, a déclaré son avocat.

L’avocat de Trump, Ronald Fischetti, a déclaré lundi que lors d’une réunion la semaine dernière, il avait demandé au procureur du district de Manhattan, Cy Vance, des détails sur les accusations qu’ils envisageaient de porter.

Vance enquête sur Trump depuis 2016 Crédit : AP : Presse associée

Fischetti affirme que des membres de l’équipe de Vance ont déclaré qu’il pesait des accusations contre la Trump Organization et divers employés concernant des manquements présumés à payer des impôts sur les avantages sociaux et d’autres avantages.

Les avantages comprenaient des voitures et des appartements et n’impliquaient qu’un petit nombre de cadres, a rapporté Politico.

« Nous avons demandé: » Y a-t-il autre chose? « », a déclaré Fischetti au point de vente. « Ils ont dit ‘Non.' »

Fischetti a dit que c’était « fou » que « c’est tout ce qu’ils avaient ».

Lorsqu’on lui a demandé si les allégations de l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, et de l’ex-star du porno Stormy Daniels concernant de prétendus paiements en « argent secret » avaient été mentionnées lors de la réunion, Fischetti a répondu « non ».

« Rien. Pas un mot là-dessus, » continua-t-il.

L’avocat a ajouté que l’équipe de Vance l’avait informé qu’elle n’avait pas l’intention de porter des accusations contre Trump lui-même lors du premier acte d’accusation.

« Ils ont juste dit: » Lorsque cet acte d’accusation sera déposé, il ne sera pas inculpé. Notre enquête est en cours », a-t-il déclaré à Politico.

L’enquête a commencé sur des enquêtes que Trump a payé la star du porno Stormy Daniels « de l’argent secret » Crédit : AP : Presse associée

Daniels a affirmé que Trump l’avait payée pour garder secrets les détails de leur prétendue liaison Crédit : MySpace

Le premier acte d’accusation pourrait tomber dès cette semaine Crédit : EPA

Le premier acte d’accusation pourrait être déposé dès la fin de la semaine, selon des responsables.

Le bureau de Vance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Cependant, selon le Washington Post, son équipe a informé les conseillers de Trump qu’ils engageraient des poursuites à moins d’être convaincus du contraire aujourd’hui.

« C’est comme la pièce de Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien », a déclaré Fischetti à Politico. « C’est si petit que je ne peux pas croire que je vais devoir essayer une affaire comme celle-ci. »

Le bureau de Vance enquête sur Trump depuis 2016, au début de sa campagne présidentielle.

L’enquête a commencé en mettant l’accent sur le remboursement par la Trump Organization d’un paiement en argent secret versé en 2016 par Michael Cohen à deux femmes qui prétendaient avoir eu des liaisons avec lui, dont Daniels.

Cohen a plaidé coupable de violations du financement de la campagne et a été condamné à trois ans de prison fédérale. Mais l’homme que Cohen lui a demandé de faire ces paiements, Donald J. Trump, n’a jamais été inculpé.

L’ex-fixateur de Trump a également déclaré devant le Congrès en février 2019 que le président de l’époque avait exagéré sa fortune pour réduire ses primes d’assurance.

Cohen a plaidé coupable d’infractions au financement de la campagne et a été condamné à trois ans de prison fédérale Crédit : Splash News

Trump n’a jamais été inculpé pour le prétendu paiement de Daniels Crédit : Reuters

L’enquête de Vance s’est depuis élargie à un examen plus large des relations de la société avec diverses entités externes, notamment Deutsche Bank et Ladder Capital, une société de prêts hypothécaires commerciaux.

Plus tôt cette année, l’équipe de Vance a gagné gros lorsque la Cour suprême les a autorisées à saisir les déclarations de revenus personnelles de Trump, après des années où il a refusé de divulguer volontairement les documents.

Puis le mois dernier, le Washington Post a rapporté que Vance avait convoqué un grand jury pour décider d’inculper ou non Trump et la Trump Organization.

CNN avait précédemment rapporté que les enquêteurs de Vance avaient enquêté sur les allégations de Daniels et Cohen.

Trump et son organisation pourraient encore être inculpés par Vance en relation avec les allégations.

Cependant, Fischetti a déclaré qu’il ne pensait pas que ces accusations soient susceptibles d’être engagées dans un proche avenir, voire pas du tout.