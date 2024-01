Trump déchire le président de l’UAW : “Débarrassez-vous de cette drogue”

L’ancien président Trump a critiqué dimanche le président de l’United Auto Workers, Shawn Fain, pour son soutien au président Biden, arguant que le leader de l’UAW ne « comprend » pas l’avenir de l’industrie automobile.

Trump, en une publication sur Truth Social Dimanche, a déclaré avoir regardé l’interview de Fain avec « Face the Nation » de CBS News plus tôt dans la journée, dans laquelle le leader de l’UAW avait lancé plusieurs coups à l’ancien président.

L’ancien président a qualifié Fain de « RIGIDE » qui aide à vendre l’industrie automobile « entre les grandes et puissantes mains de la Chine ».

“Il [Fain] « J’ai adhéré à la « vision » de Biden de tous les véhicules électriques, qui nécessitent beaucoup moins de travailleurs pour fabriquer chaque voiture mais, plus important encore, ne sont pas recherchés en grand nombre par le consommateur et seront TOUS fabriqués en Chine », a poursuivi Trump, en référence à la poussée de l’administration Biden en faveur des véhicules électriques (VE).

«Je veux que tous les types de voitures soient fabriqués aux États-Unis, et j’exigerais que la Chine et d’autres pays, par le biais de TARIFS ou autrement, construisent des usines ici, avec nos travailleurs. Maintenant, ils construisent au Mexique les plus grandes usines du monde et vendent leurs voitures, sans droits de douane, aux bons vieux États-Unis. Shawn Fain ne comprend pas cela et n’en a pas la moindre idée. Débarrassez-vous de cette drogue et votez pour DJT. Je ramènerai l’industrie automobile dans notre pays », a-t-il ajouté.

The Hill a contacté l’UAW pour obtenir ses commentaires.

Fain, plus tôt dimanche, a parlé avec CBS News du soutien du syndicat à Biden et a vanté le soutien du président aux efforts de l’UAW, en particulier lors de sa récente grève contre les trois grands constructeurs automobiles.

« Quand vous regardez ces deux candidats, vous savez, Joe Biden a une histoire de service aux autres, de service de la classe ouvrière, de lutte pour la classe ouvrière, aux côtés de la classe ouvrière », a déclaré Fain dimanche. « Donald Trump a l’habitude de se servir lui-même et de défendre la classe des milliardaires. Et cela va à l’encontre de tout ce que défendent les travailleurs.»

Le syndicat a officiellement approuvé la campagne de réélection de Biden la semaine dernière. Fain avait à l’époque qualifié Trump de « jaune ».

«Donald Trump est milliardaire, et c’est ce qu’il représente. Si Donald Trump travaillait un jour dans une usine automobile, il ne serait pas membre de l’UAW », a déclaré Fain. « Ce serait un homme d’entreprise essayant d’écraser le travailleur américain. Donald Trump s’oppose à tout ce que nous défendons en tant que syndicat.»

L’approbation formelle a été quelque peu retardée en raison des craintes du syndicat que les efforts de l’administration Biden en faveur d’une transition vers les véhicules électriques pourraient supprimer des emplois dans l’industrie.

Fain a déclaré dimanche que l’UAW « a toujours été à l’avant-garde des questions environnementales et des problèmes de la classe ouvrière ».

“Le plus important pour nous est que, quelle que soit la manière dont nous avançons, nous assurerons la sécurité de nos membres et de la classe ouvrière”, a poursuivi Fain, en soulignant les assurances contenues dans le nouveau contrat de l’UAW. “Nous n’avons donc pas peur de savoir où nous allons, peu importe où va cette industrie.”

Trump a ciblé à plusieurs reprises les politiques de l’administration Biden en matière de véhicules électriques tout au long de la campagne électorale et a affirmé en septembre que ces politiques feraient en sorte que « le grand État du Michigan n’ait plus d’industrie automobile ».

La campagne Biden-Harris a répondu dimanche à la dernière attaque de Trump en s’en prenant à l’ancien président en utilisant la remarque « scabs » de Fain de la semaine dernière.

“Donc… apparemment, la perte du soutien de l’UAW au profit de Joe Biden a laissé l’ego blessé de Donald Trump avec un sacré SCAB”, a écrit Michael Tyler, directeur des communications de Biden-Harris 2024, dans un communiqué.