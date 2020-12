Le président Donald Trump a passé son samedi matin à interpeller le procureur général américain William Barr, le qualifiant de «grande déception» concernant la gestion de l’enquête Hunter Biden. Trump a ajouté qu’ils venaient de «commencer» la lutte électorale.

Après que le Wall Street Journal ait rapporté que Barr avait eu connaissance d’enquêtes sur le fils du président élu Joe Biden, Hunter Biden, mais avait cherché à empêcher les nouvelles d’atteindre le public américain pendant les élections de 2020, Trump a partagé un message du commentateur conservateur Todd Starnes appelant à Barr être « Renvoyé par la fin des affaires aujourd’hui. »

Aussi sur rt.com Voici qui ils sont: ce que les médias et les grandes technologies ont fait avec l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden n’est pas un bogue, mais une fonctionnalité

«Une grosse déception!» Trump a commenté. «Si Biden entre, rien n’arrivera à Hunter ou à Joe. Barr ne fera rien, et le nouveau groupe de tueurs partisans qui arrivera va rapidement tout tuer.

Une grosse déception! https://t.co/esmB5HrJlH – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

«Même chose avec Durham. Nous les avons surpris, espionnage, trahison et plus encore (la partie la plus difficile), mais «Justice» a pris trop de temps. Sera DOA! » a-t-il poursuivi, faisant référence aux allégations selon lesquelles l’administration Obama aurait espionné la campagne présidentielle de Trump en 2016.

SI Biden entre, rien n’arrivera à Hunter ou à Joe. Barr ne fera rien, et le nouveau groupe de tueurs partisans qui arrivera va rapidement tout tuer. Même chose avec Durham. Nous les avons surpris, espionnage, trahison et plus encore (la partie la plus difficile), mais «Justice» a pris trop de temps. Sera DOA! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

Trump a conclu ses tweets du matin avec un dernier message qui averti, « NOUS AVONS COMMENCÉ À COMBATTRE !!! »

La plainte de Trump est intervenue quelques heures après que la Cour suprême a aboli un procès au Texas, soutenu par 18 États dirigés par les républicains. Cela a incité le président à tweeter dans les premières heures de samedi matin que le tribunal «Nous a vraiment laissé tomber» et manquait « sagesse » et « courage. »

Aussi sur rt.com La Cour suprême a eu une dernière chance de maintenir l’unité de la République américaine. Ça a échoué.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!