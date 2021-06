Trump déchire Joe Biden comme une «catastrophe complète et totale» et fait ENCORE allusion à la candidature présidentielle de 2024

DONALD Trump a qualifié Joe Biden de « catastrophe complète et totale » alors qu’il taquinait une fois de plus une offre pour reprendre la Maison Blanche en 2024.

L’ex-président n’a pas hésité à déchirer Biden alors qu’il s’adressait à des essaims de partisans de MAGA au parc des expositions du comté de Lorain à Wellington, Ohio, lors de son premier rassemblement depuis son départ de ses fonctions.

Lisez notre blog en direct sur le rallye Donald Trump Ohio pour les dernières nouvelles…

Donald Trump a de nouveau taquiné une course aux élections de 2024 lors de son rassemblement dans l’Ohio Crédit : Reuters

L’ancien président a qualifié le mandat de Joe Biden de « catastrophe complète et totale » Crédit : AFP

Alors que des milliers de personnes regardaient enfiler des chapeaux MAGA et des t-shirts « Trump 2024 », le joueur de 75 ans a immédiatement qualifié la présidence de Biden de « catastrophe complète et totale ».

« Je vous l’ai dit – la criminalité augmente, les meurtres montent en flèche, les services de police sont vidés, des étrangers illégaux traversent nos frontières », a déclaré Trump.

Il a affirmé que Biden « embarrassait les États-Unis », affirmant que son mouvement Make America Great Again était fondé sur « le bon sens ».

Trump n’a pas encore confirmé s’il prévoyait de se présenter en 2024 – mais a encore une fois laissé entendre qu’il se préparait pour une autre course électorale.

« Nous avons remporté les élections deux fois », a taquiné Trump, incitant la foule à applaudir.

« Et il est possible que nous devions le gagner une troisième fois. »

Trump a tenu son premier rassemblement depuis son départ de la Maison Blanche Crédit : AFP

Trump a suggéré qu’il confirmerait sa décision de se présenter à nouveau après les mi-mandats de 2022 Crédit : Reuters

Auparavant, il avait suggéré qu’il confirmerait sa décision après la mi-mandat de 2022.

« Comme vous le savez, il est très tôt. Mais je pense que les gens vont être très, très heureux quand je ferai une certaine annonce », a déclaré Trump le mois dernier.

« Vous savez, pour des raisons de financement de campagne, vous ne pouvez vraiment pas le faire trop tôt car cela devient une toute autre chose. »

Lors de son rassemblement dans l’Ohio samedi soir, Trump a également fustigé l’armée « réveillée », qui, selon lui, se concentrent trop sur l’enseignement de la théorie critique de la race aux recrues.

Il a accusé les généraux d’être plus préoccupés par les politiques « éveillées » « qu’ils ne sont leurs ennemis ».

« L’armée sera incapable de se battre ou de prendre des ordres », a déclaré Trump alors que des milliers de personnes dans la foule applaudissaient.

Des milliers de personnes ont assisté au rassemblement samedi soir, portant des chapeaux sur le thème de MAGA Crédit : Getty

Trump a également frappé Kamala Harris lors de son discours Crédit : La Méga Agence

« Les hauts gradés militaires sont devenus des dirigeants faibles et inefficaces et nos ennemis nous regardent et se moquent de nous. »

Il a également de nouveau visé Kamala Harris, affirmant que le vice-président ne s’était rendu à la frontière qu’après avoir annoncé son intention de s’y rendre.

« Il n’y a pas de menace plus grave aujourd’hui que la crise à notre frontière sud », a déclaré Trump à la foule.

« Au-delà de nos élections, c’est une grave menace.

« Je vais à la frontière la semaine prochaine. Oh si je ne faisais pas ça, je ne sais pas si elle (Harris) irait un jour. »

La vice-présidente a atterri à El Paso, au Texas, plus tôt cette semaine pour visiter la frontière après avoir été chargée par Biden de s’occuper de la crise il y a des mois.

Harris a annoncé qu’elle se dirigeait vers la frontière une semaine seulement après que Trump a « fait un pari » qu’elle allait lui rendre visite ce mois-ci.

Dans une interview avec The Rubin Report, diffusée vendredi, Trump a déclaré: « Dès que j’ai annoncé que je me rendais à la frontière, j’ai en fait fait un pari mineur.

« J’ai dit de regarder ce qui se passe, elle va l’annoncer juste après que je l’ai annoncé, car vous savez qu’elle a annoncé qu’elle allait tomber. »