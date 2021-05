Trump déchire Facebook, Twitter et Google pour lui avoir enlevé la «  liberté d’expression  » pour apaiser les «  fous de gauche radicale  » – RT USA News

Donald Trump a publié une déclaration qualifiant les entreprises de médias sociaux comme Facebook et Twitter de «honte totale» pour le pays, après que l’ancien a maintenu l’interdiction de l’ancien président.

« Ce que Facebook, Twitter et Google ont fait est une honte et une honte totales pour notre pays », Trump a écrit. «La liberté d’expression a été enlevée au président des États-Unis parce que les fous radicaux de gauche ont peur de la vérité.»

Trump a continué à appeler pour «Entreprises de médias sociaux corrompues» à «Payer un prix politique» et «Ne plus jamais être autorisé à détruire et décimer notre processus électoral.»

Trump a été banni des principales plateformes de médias sociaux à la suite de l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier qui a fait cinq morts, dont un policier. Les plateformes l’ont accusé d’incitation potentielle à la violence à l’époque. Mercredi, le comité de surveillance de Facebook a annoncé qu’il maintenait l’interdiction de Facebook peu de temps avant que Trump ne publie sa dernière déclaration.





Bien que le conseil d’administration ait déterminé que l’interdiction de Trump d’Instagram et de Facebook était justifiée en raison des craintes que ses publications pourraient déclencher la violence, il a critiqué la nature vague et indéfinie de l’interdiction, donnant à Facebook six mois pour déterminer une sanction plus définie.

Les législateurs républicains ont fustigé la décision du Conseil, beaucoup utilisant l’interdiction pour souligner les arguments selon lesquels les grandes entreprises technologiques ont trop de pouvoir sur la réglementation de la liberté d’expression.

C’est une décision dangereuse et imprudente qui envoie un signal clair aux conservateurs en utilisant les médias sociaux: vous n’êtes pas les bienvenus ici. Si Facebook est si grand qu’il pense qu’il peut faire taire les dirigeants que vous élisez, il est temps que les conservateurs poursuivent un programme antitrust. https://t.co/yrUXIap3r3 – Jim Banks (@RepJimBanks) 5 mai 2021

Honteux. Pour chaque libéral célébrant l’interdiction des médias sociaux de Trump, si les oligarques de la Big Tech peuvent museler l’ancien président, qu’est-ce qui les empêche de vous faire taire? https://t.co/Yky4P0B38X – Ted Cruz (@tedcruz) 5 mai 2021

Mardi, Trump a lancé une page sur son site Web de campagne sur le modèle de son ancien profil Twitter où il publiera des messages directs de son « bureau. »

Trump a posté son message à Big Tech sur cette page, ainsi que des déclarations prenant des coups de feu sur des républicains comme Liz Cheney et Mitch McConnell.

