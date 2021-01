Trump décerne la médaille de la liberté à TROIS golfeurs moins de 24 heures après l’émeute au Capitole américain

Moins de 24 heures après que les partisans du président Donald Trump ont violé le Capitole américain, le commandant en chef a passé la journée à honorer les athlètes.

Jeudi, Trump a décerné la Médaille présidentielle de la liberté – la plus haute distinction civile du pays – à trois golfeurs, a rapporté le Golf Channel.

Deux des récipiendaires, Annika Sorenstam et Gary Player, sont à la retraite, tandis que le troisième, Babe Didrikson Zaharias, est décédé en 1956 et a reçu la médaille à titre posthume.

La cérémonie s’est déroulée à huis clos et le président n’a inscrit aucun événement à son emploi du temps, à la suite de l’émeute au Capitole qui a fait cinq morts.

Seuls quatre autres golfeurs ont reçu la plus haute distinction civile du pays, dont Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus et Charlie Sifford. Sur la photo: Trump remet à Woods la médaille de la liberté lors d’une cérémonie dans la roseraie de la Maison Blanche, mai 2019

La Médaille présidentielle de la liberté n’est décernée qu’en moyenne 11 fois par an.

Il reconnaît ceux qui ont apporté «une contribution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, à la paix dans le monde, à la culture ou à d’autres efforts publics ou privés importants».

En 2019, Trump a décerné la médaille à Tiger Woods, qui détient de nombreux records de golf et est à égalité au premier rang pour la plupart des victoires sur le PGA Tour de tous les temps,

Les seuls autres golfeurs à avoir reçu le prix sont Arnold Palmer en 2004, Jack Nicklaus en 2005 et Charlie Sifford en 2014.

Le joueur, originaire d’Afrique du Sud, a remporté 24 événements du PGA Tour et 118 tournois internationaux, selon ESPN.

Sorenstan, qui est suédoise, a remporté 72 tours de la LPGA, faisant d’elle la golfeuse la plus gagnante, et elle a remporté le prix de l’athlète féminine de l’année de l’Associated Press à trois reprises.

Aucune photo de la cérémonie n’a été distribuée, mais des images ont capturé le joueur et Sorenstan à la Maison Blanche jeudi (ci-dessus)

La vidéo de la réception montre un pianiste jouant de la musique pour les invités, dont beaucoup portent des masques de manière incorrecte ou pas du tout (ci-dessus)

Cela survient moins de 24 heures après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain dans une émeute qui a fait cinq morts. Beaucoup ont qualifié le moment de la cérémonie de «sourd». Sur la photo « Trump et Sorenstam en 1994, à gauche; et Player et Sorenstam en 2015, à droite

Pendant ce temps, Zaharias – fondatrice de la LPGA – était également une championne olympique d’athlétisme et une golfeuse de premier rang à sa mort d’un cancer du côlon.

Bien que tous les trois aient eu des carrières exceptionnelles, beaucoup ont estimé que le moment de la remise des prix était médiocre en raison de sa proximité avec les événements qui ont eu lieu au Capitole.

Des centaines – incités par Trump lui-même – ont envahi les chambres et le bureau du Sénat et de la Chambre.

L’émeute a fait qu’une femme a été abattue, trois sont décédées des suites d’une urgence médicale et un policier du Capitole a succombé aux blessures d’un émeutier.

Plusieurs ont demandé que le 25e amendement soit invoqué afin que Trump puisse être démis de ses fonctions tandis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, prévoit de destituer Trump une deuxième fois.

Le fils et la belle-fille du joueur, Marc et Claudia, ont tweeté qu’ils avaient « honte » et ont déclaré qu’ils souhaitaient que le joueur refuse le prix

Des centaines de personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour critiquer les golfeurs pour avoir choisi d’accepter les honneurs

Le fils du joueur, Marc, a tweeté qu’il souhaitait que son père rejette la médaille.

«Je souhaite que mon père refuse simplement et poliment ce« prix »pour le moment. Ton sourd. Dans le déni. Faux!!’ il a écrit.

L’épouse de Marc, Claudia, a ajouté qu’accepter le prix était une « erreur » et a ajouté: « J’ai honte. »

De plus, Damon Hack de The Golf Channel a publié une déclaration critique sur Golf Today.

« Je dois dire que j’ai été attristé, navré, confus et parfois en colère contre la normalisation de ce président par tant de gens », a-t-il déclaré, selon Golf Monthly.

« Et la cérémonie de remise des médailles d’aujourd’hui le lendemain de l’incitation à une foule par ledit président, ce n’est qu’un rappel de plus de la surdité du ton, l’ignorance confortable et commode de beaucoup dans notre jeu. »