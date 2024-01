Trump de SNL lance 2024 devant le tribunal et est « plus cognitif que jamais »

BNC

Saturday Night LiveLe premier épisode de l’année électorale s’est ouvert avec Donald Trump de James Austin Johnson se vantant qu’il est « plus cognitif que jamais » et que sa campagne a « connu beaucoup de succès en disant des choses qui ne se sont pas produites ».

Le favori républicain s’est adressé à la presse devant un palais de justice de New York, où il fait face à un procès en diffamation de la part d’E. Jean Carroll, une femme dont un jury a déjà déterminé qu’il avait abusé sexuellement et qu’il ne peut cesser d’attaquer.

Après avoir été présenté par son avocate dans l’affaire, Alina Habba (Chloe Fineman), Trump a commenté : « Vous êtes génial à la télévision. Peut-être le pire avocat que j’ai jamais eu, ce qui est tout un exploit.

Et quant au reste de son équipe juridique qui se tenait en retrait : « C’est le fond du baril, les amis. C’est lui qui a dit oui. Je suis en tête de la présidentielle, et c’est le mieux que je puisse obtenir. Cela ressemble à un signal d’alarme, non ? »

Trump a ensuite félicité Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur en biotechnologie qui s’est retiré de la course cette semaine. Ramaswamy « a accepté de vivre dans la poche de mon costume », a déclaré fièrement Trump en tapotant sa veste. «J’adore ma petite Ratatouille.»

« Comme vous pouvez le constater, je me porte très bien sur le plan cognitif. Je me débrouille très bien avec les fonctions cognitives. Je pense que je m’en sors très bien avec les fonctions cognitives. Je suis plus cognitif que jamais », a-t-il poursuivi, un jour après que Trump – qui ne cesse d’évoquer comment il a « réussi » un test cognitif – ait confondu Nikki Haley avec Nancy Pelosi lors d’un arrêt de campagne dans le New Hampshire.

“Les médecins ont dit : ‘Monsieur, vous devez faire partie des 99 % des personnes souffrant de commotion cérébrale et de démence à qui nous faisons ce test'”, a poursuivi Trump. « J’ai dit : « Wow, je suppose que je suis très doué pour reconnaître les éléphants. Qui savait?’ Et maintenant nous sommes là. Et c’est la campagne, les amis. C’est tout ce qu’il y a : moi qui crie dans le hall d’un palais de justice, debout derrière une barricade comme une famille guatémaltèque lors d’un pick-up de passagers de JFK.

«Je suis de retour en grand. Je suis de retour, comme Méchantes filles“, a poursuivi Trump, faisant référence au film sorti plus tôt ce mois-ci et dont la co-star, Reneé Rapp, était SNLl’animateur musical de.

Trump a ensuite exposé sa stratégie de campagne pour les mois à venir.

« Nous avons connu beaucoup de succès en disant des choses qui ne se sont pas produites. Je pense que nous allons continuer à le faire. C’est une innovation dont je suis particulièrement fier. Cela semble très bien fonctionner », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je ne fais aucun débat et je fais à peine des élections. Je n’en ai pas besoin.

« Mon peuple m’aime. J’ai les vieux. Ils attendent dans la neige depuis deux heures pour voter pour Trump”, a-t-il poursuivi, avant de faire allusion à ses commentaires aux Iowans avant le caucus de lundi dernier.

« Nous avons juste besoin qu’ils restent en vie jusqu’en novembre. Restez en vie jusqu’en novembre. Tirez simplement sur ce levier et tombez mort. Pourquoi? Parce que je suis envoyé par Dieu et que Dieu a un plan pour moi, ou autre.

Les douze prochains mois, a conclu Trump, « seront une année très excitante ».

« Soit je vais en prison, soit je suis président, soit franchement, je vais faire la purge », a-t-il déclaré. « Peut-être les trois. Faisons tourner la chambre.