Trump, dans un discours enflammé en Alabama, se vante d’avoir besoin « d’un autre acte d’accusation pour clore cette élection »

MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’ancien président Donald Trump, fraîchement sorti de sa troisième comparution devant le tribunal en tant qu’accusé, a prononcé un discours plein de défi et de fanfaronnade vendredi soir, insultant les procureurs et déclarant que les accusations dont il fait l’objet ne font qu’aider son 2024 la campagne présidentielle.

« Chaque fois qu’ils déposent un acte d’accusation, nous montons très haut dans les sondages », a déclaré Trump lors d’un dîner du Parti républicain en Alabama. « Nous avons besoin d’un autre acte d’accusation pour clore cette élection. Un acte d’accusation de plus, et cette élection est close. Personne n’a même une chance.

Trump a plaidé non coupable jeudi de crimes liés à ses efforts pour annuler les résultats de sa défaite aux élections de 2020. Bien qu’il s’agisse de sa troisième inculpation pénale cette année, cette affaire est la plus grave, le gouvernement fédéral qu’il dirigeait autrefois l’accusant d’avoir orchestré un stratagème visant à bloquer le transfert pacifique du pouvoir.

Mais Trump était typiquement sans vergogne alors qu’il montait sur scène vendredi soir pour « God Bless the USA » de Lee Greenwood, levant le pouce à la foule, levant le poing et recevant une ovation debout de près de trois minutes.

« Nous allons être ici pendant un petit moment », a-t-il plaisanté, demandant à la foule de s’asseoir.

La dernière série d’accusations porte sur les deux mois entre sa défaite en novembre 2020 face au démocrate Joe Biden et l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Trump a nié les actes répréhensibles et a marié sa campagne présidentielle de 2024 à sa défense juridique et ses fausses allégations de fraude électorale de 2020.

En signe de ce défi, sa campagne a publié vendredi une publicité en ligne attaquant l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, qui a mené l’enquête qui a abouti aux dernières accusations de Trump et à une affaire distincte dans laquelle il est accusé de mauvaise gestion de documents classifiés.

L’annonce, qui devrait commencer à être diffusée à la télévision la semaine prochaine, attaque également le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a accusé Trump dans une affaire d’argent silencieux, et le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, qui serait sur le point de déposer des accusations en son enquête sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie.

Un assistant de Trump a déclaré que la publicité commencerait à être diffusée lundi et mardi à Washington, DC, New York, Atlanta et sur le câble national. L’annonce a également été montrée à la foule lors du dîner de l’Alabama vendredi soir.

Trump a continué de recevoir les approbations des élus du GOP tout au long des enquêtes et des affaires pénales, y compris vendredi des six membres républicains de la Chambre des États-Unis.

Le sénateur Tommy Tuberville de l’Alabama, qui mène une campagne sans précédent pour tenter de changer la politique d’avortement du Pentagone en retenant des centaines de nominations et de promotions militaires, a présenté Trump lors du dîner de vendredi soir.

« Il a eu une semaine difficile. Nous devons nous tenir derrière lui », a déclaré Tuberville. « Il a besoin d’encouragements. Ils sont après lui. Répétant le refrain fréquent de Trump, il a ajouté : « Ils sont après vous.

Parmi les actes d’ouverture du dîner figuraient Catherine Engelbrecht et Gregg Phillips, qui ont produit le film « 2000 Mules », qui a fait diverses affirmations démystifiées concernant les bulletins de vote par correspondance, les urnes et la collecte des bulletins de vote lors de l’élection présidentielle de 2020.

Trump a fait l’éloge de la paire dans ses remarques et a déclaré: «Préparez-vous. Préparez ces votes. Préparez-les simplement. Gardez ces cassettes à portée de main car vous en aurez besoin.

La foule de 2 700 personnes a commencé à arriver plusieurs heures plus tôt pour le dîner, une collecte de fonds de 250 $ par billet pour le Parti républicain de l’Alabama.

« Ils sont ravis », a déclaré le président du Parti républicain de l’Alabama, John Wahl. « Il y a tellement de passion de la part des partisans et des électeurs de Trump à travers l’État. »

Les problèmes juridiques croissants de Trump ne semblent pas affaiblir son soutien dans l’État du Sud profond qui fait partie de plus d’une douzaine qui organiseront des concours primaires le Super Tuesday. La liste des élections du 5 mars est de plus en plus considérée comme l’une des dernières chances pour tout autre candidat présidentiel du GOP d’essayer de faire des percées dans le statut de favori de Trump.

Le rival le plus proche de Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a joué pour les États du Super Tuesday. En Alabama, cependant, une jauge d’intérêt n’augure rien de bon pour le gouverneur: le GOP de l’État a vendu environ 1 000 billets de moins pour un dîner similaire en mars lorsque DeSantis a pris la parole.

Robin Rowan, propriétaire d’une société financière, portait un bouton et une ceinture avec l’image de Trump et « NOT COUPABLE » arborant des paillettes alors qu’elle attendait vendredi pour entendre Trump parler.

Rowan, qui ne croit pas aux accusations criminelles contre Trump, a déclaré que les accusations avaient galvanisé le soutien à Trump plutôt que de faire douter les électeurs de lui.

« Nous connaissons la vérité. Ils essaient de nous épuiser. Ils ne vont pas nous épuiser », a déclaré Rowan.

Rich Foster, un officier de police à la retraite portant un t-shirt noir « Bikers for Trump », a déclaré qu’il pensait que certains crimes avaient été commis le 6 janvier, tels que les attaques contre des policiers défendant le Capitole, mais ne considère pas Trump comme responsable de la violence qui s’est produite.

« Je ne pense pas que Trump ait commis un crime ce jour-là », a déclaré Foster. Il a dit qu’il croyait que Trump, en tant que président, avait le droit de parler de l’élection.

Trump n’a pas été accusé d’avoir incité à l’attaque, mais les procureurs l’ont accusé d’exploiter la violence et le chaos au Capitole pour continuer à faire de fausses allégations de fraude électorale et à tenter d’empêcher la certification des résultats des élections.

Foster a déclaré que lui et d’autres partisans de Trump considéraient les accusations comme une tentative d’empêcher Trump de gagner en 2024. Il a déclaré qu’il écrirait au nom de l’ancien président s’il le fallait.

« S’ils le retirent du scrutin d’une manière ou d’une autre », a-t-il dit, « je sais comment écrire Donald J. Trump sur le bulletin de vote. »

Michelle L. Price et Kim Chandler, Associated Press