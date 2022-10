Trump critiqué suite à des commentaires sur les Juifs américains

L’ancien président Donald Trump a critiqué dimanche les Juifs américains pour ce qu’il a qualifié de louanges insuffisantes de sa politique envers Israël, avertissant qu’ils doivent « se ressaisir » avant « qu’il ne soit trop tard !

La suggestion, faite sur la plateforme de médias sociaux de Trump, Truth Social, joue dans le trope antisémite selon lequel les Juifs américains ont une double loyauté envers les États-Unis et Israël, et elle a été immédiatement condamnée.

“Aucun président n’a fait plus pour Israël que moi”, a écrit Trump avant de dire qu’il était quelque peu surprenant que “nos merveilleux évangéliques apprécient beaucoup plus cela que les personnes de confession juive, en particulier celles qui vivent aux États-Unis”.

Le chef de l’American Defamation League, Jonathan Greenblatt, a accusé Trump de “plaindre les juifs”.

“Nous n’avons pas besoin de l’ancien président, qui s’attire les faveurs des extrémistes et des antisémites, pour nous faire la leçon sur la relation américano-israélienne. Il ne s’agit pas d’une contrepartie ; elle repose sur des valeurs partagées et des intérêts de sécurité”. est insultant et dégoûtant”, a-t-il écrit.

Le Jewish Democratic Council of America a également fustigé les remarques de Trump. “Sa menace contre les Juifs américains et son utilisation continue du trope antisémite de la double loyauté alimentent la haine contre les Juifs”, a déclaré le groupe. tweeté. “Nous ne serons pas menacés par Donald Trump et les Juifs américains rejetteront le fanatisme du GOP en novembre.”

Les commentaires de Trump font écho à un argument qu’il a déjà avancé. Dans une interview en décembre dernier, l’ancien président a affirmé que les Juifs américains “soit n’aiment pas Israël, soit ne se soucient pas d’Israël”, et a également répété son affirmation selon laquelle les évangéliques “aiment Israël plus que les Juifs de ce pays”.

Une enquête de Pew Research publiée en 2021 a révélé que 45% des adultes juifs aux États-Unis considéraient que se soucier d’Israël était “essentiel” à ce que signifie être juif, avec 37% supplémentaires disant que c’était “important, mais pas essentiel”. Seuls 16% ont déclaré que se soucier d’Israël n’était “pas important”.

Au cours de sa première campagne présidentielle, Trump a prononcé un discours devant la Coalition juive républicaine qui regorgeait de stéréotypes antisémites.