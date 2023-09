Trump critiqué par le président de l’UAW avant le rassemblement près de Détroit

Le président de l’United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a déclaré qu’il trouvait « une ironie pathétique » dans le projet de l’ancien président Donald Trump d’organiser un rassemblement des travailleurs syndiqués mercredi alors que l’UAW poursuit sa grève contre les « trois grands » constructeurs automobiles américains.

L’UAW, qui représente près de 150 000 travailleurs de l’automobile dans tout le pays, s’est mis en grève ce mois-ci contre Ford, General Motors et Stellantis pour réclamer des salaires plus élevés et des avantages sociaux accrus. Le mouvement de grève a commencé dans certains endroits ciblés le 15 septembre, mais s’est depuis étendu à 18 300 travailleurs répartis dans 21 États.

Trump a prévu la semaine dernière de rencontrer des membres de l’UAW chez Drake Enterprises, un fournisseur automobile au nord de Détroit. C’est la deuxième fois que l’ancien président manquera un débat primaire du GOP alors qu’il se bat pour la prochaine nomination présidentielle républicaine. Mais Fain, s’adressant mardi à Wolf Blitzer de CNN, a rejeté les efforts de rassemblement de Trump, soulignant que l’usine qui héberge l’ancien président est un fabricant non syndiqué.

Le président de United Auto Workers, Shawn Fain, s’adresse mardi aux membres du syndicat qui manifestent dans une usine de General Motors à Belleville, dans le Michigan, alors que le président Joe Biden rejoint les travailleurs. Fain a déchiré l’ancien président Donald Trump un jour avant que l’ex-président ne « organise un rassemblement de membres syndiqués dans une entreprise non syndiquée ».

JIM WATSON/AFP via Getty



« Je trouve ironique que l’ancien président organise un rassemblement de membres syndiqués dans une entreprise non syndiquée », a déclaré Fain lors de son apparition à l’émission CNN. La salle de crise. « Et vous savez, tout ce que vous avez à faire est de regarder son palmarès. Son palmarès parle de lui-même. »

« En 2008, pendant la Grande Récession, [Trump] « Il a blâmé les membres de l’UAW, il a blâmé nos contrats pour tout ce qui n’allait pas avec ces entreprises », a poursuivi Fain. « C’est un mensonge complet. »

Fain a également cité les commentaires de Trump alors qu’il se présentait aux élections en 2016, lorsque l’ancien président avait suggéré lors d’un entretien avec Les nouvelles de Détroit que les constructeurs automobiles devraient déplacer certaines usines de production du Michigan vers des États à bas salaires pour éviter d’avoir à étendre leur production au Mexique. Trump a ajouté lors de l’interview que les constructeurs automobiles pourraient alors boucler la boucle : « vous reviendrez dans le Michigan parce que ces gars voudront récupérer leur emploi même s’il est moindre ».

« La preuve ultime de l’importance qu’il accorde à nos travailleurs s’est produite en 2019, lorsqu’il était président des États-Unis », a déclaré Fain mardi. « Où était-il alors ?

« Nos travailleurs à [General Motors] étaient en grève pendant 60 jours », a-t-il ajouté. « Pendant deux mois, ils étaient sur les piquets de grève. Je ne l’ai pas vu tenir un rassemblement. Je ne l’ai pas vu se lever sur la ligne de piquetage. »

Lorsque Blitzer lui a demandé s’il avait l’intention de rencontrer Trump lors de sa visite au Michigan mercredi, Fain a répondu : « Je ne vois pas l’intérêt de le rencontrer ».

« Parce que je ne pense pas qu’il se soucie le moins du monde de ce que défendent nos travailleurs, de ce que représente la classe ouvrière », a conclu Fain. « Il sert une classe de milliardaires, et c’est ce qui ne va pas dans ce pays. »

L’interview de CNN a eu lieu quelques heures après que le président Joe Biden s’est joint aux membres du syndicat en grève dans le Michigan, devenant probablement le premier président américain de l’histoire à rejoindre une ligne de piquetage alors qu’il était en fonction, selon des spécialistes de la présidence. Fain avait mis Biden au défi de se tenir aux côtés des syndicalistes la semaine dernière après avoir annoncé que la grève s’étendait.

« La classe moyenne a construit ce pays. Et les syndicats ont construit la classe moyenne », a déclaré Biden mardi aux manifestants, selon un rapport de Le New York Times. « C’est un fait. Continuons. Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous êtes payé actuellement. »

L’UAW n’a pas encore donné son soutien à l’élection présidentielle de 2024, et Fain a déclaré à Blitzer que ses critiques à l’égard de Trump n’indiquaient pas que Biden était le choix du syndicat pour novembre de l’année prochaine.

Semaine d’actualités a envoyé un e-mail à l’équipe de campagne de Trump pour commentaires mardi soir.