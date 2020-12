Le président américain Donald Trump a appelé son propre parti pour avoir retardé le soulagement du coronavirus au Sénat, soutenu un projet de loi militaire problématique et refusé de relever ses défis face aux problèmes électoraux et à la censure des médias sociaux.

«À moins que les républicains n’aient un souhait de mort, et que ce soit aussi la bonne chose à faire, ils doivent approuver les paiements de 2000 $» dès que possible, Trump a tweeté mardi après-midi, déclarant que 600 $ « PAS ASSEZ. »

À moins que les républicains n’aient un souhait de mort, et que ce soit également la bonne chose à faire, ils doivent approuver les paiements de 2000 $ dès que possible. 600 $ NE SUFFISENT PAS! Aussi, débarrassez-vous de la section 230 – Ne laissez pas Big Tech voler notre pays, et ne laissez pas les démocrates voler l’élection présidentielle. Devenir dur! https://t.co/GMotstu7OI – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 décembre 2020

« Devenir dur! » il a exhorté publiquement son parti, ajoutant: « Ne laissez pas Big Tech voler notre pays, et ne laissez pas les démocrates voler l’élection présidentielle. »

Il a lié une histoire du Washington Post de tous les endroits – un journal notoirement hostile à Trump – rapportant que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), avait bloqué une motion du sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) pour adopter la CASH Act adopté par la Chambre lundi, ce qui porterait le montant du paiement individuel à 2 000 $.

L’allégement contre le coronavirus était inclus dans le projet de loi de dépenses de 2,3 billions de dollars adopté par le Congrès la semaine dernière, mais Trump s’est opposé au montant des paiements directs ainsi qu’à de multiples autres dispositions, le signant dimanche à condition d’y remédier.

La proposition de 2000 dollars de Trump a été accueillie avec enthousiasme par les démocrates, qui critiquent normalement tout ce qui vient de l’actuelle Maison Blanche. Un tweet du représentant Adam Schiff (D-Californie) peut toutefois expliquer pourquoi: le parti espère apparemment que McConnell le bloque au Sénat, afin de pouvoir blâmer les républicains et pousser leurs deux adversaires au-dessus de la ligne en Géorgie. run-off mardi prochain.

Les élections ont des conséquences, comme nous aimons le dire. Si Jon Ossoff et Raphael Warnock gagnent en Géorgie la semaine prochaine, une conséquence sera des chèques de secours de 2000 $. S’ils ne le font pas, Mitch McConnell bloquera tout. Et les familles auront faim.https: //t.co/jrjbSsXpcx – Adam Schiff (@AdamSchiff) 28 décembre 2020

Cela donnerait aux démocrates le contrôle à la fois de la Chambre et du Sénat, ce qui expliquerait «Souhait de mort» commentaire.

Le paiement de 2 000 $ n’est pas le seul problème sur lequel le président se heurte à son parti. Plus tôt dans la journée, Trump a critiqué la direction du GOP «faible et fatiguée» pour avoir rejoint les démocrates de la Chambre pour passer outre son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA).

«Un acte honteux de lâcheté et de soumission totale des faibles à Big Tech» Trump a déclaré mardi matin. « Négociez un meilleur projet de loi ou obtenez de meilleurs dirigeants, MAINTENANT! »

…. être enlevé et ramené de pays étrangers qui ne font RIEN pour nous. Un acte honteux de lâcheté et de soumission totale des faibles à Big Tech. Négociez un meilleur projet de loi ou obtenez de meilleurs dirigeants, MAINTENANT! Le Sénat ne devrait pas approuver la NDAA tant qu’elle n’est pas réglée !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 décembre 2020

Il avait voulu que la NDAA supprime la section 230, un bouclier juridique qui permet aux entreprises de médias sociaux de censurer les opinions, mais au lieu de cela, les républicains ont accepté une proposition démocrate de renommer un certain nombre de bases militaires américaines et de bloquer les efforts de Trump pour se retirer d’Afghanistan, d’Irak et Syrie.

Peut-être en tenant compte des paroles de Trump, McConnell aurait regroupé le billet de 2000 $ avec une abrogation de l’article 230 et l’a programmé pour un vote.

McConnell, avant l’ajournement du Sénat, a entamé le processus de l’article 14 pour inscrire 2 projets de loi au calendrier – la Chambre a adopté un billet de 2000 $ et: "S.5085, pour augmenter les rabais de recouvrement supplémentaires pour 2020, pour abroger l’article 230 de la loi sur les communications de 1934 et à d’autres fins." – Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) 29 décembre 2020

