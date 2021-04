DONALD Trump a critiqué le projet du président Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan.

L’ancien président a déclaré que le retrait devrait se faire « avant » le 11 septembre, car il a déclaré que la journée devait rester celle de « réflexion et de mémoire ».

L’ancien président américain Trump a critiqué le projet de Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan d’ici le 11 septembre Crédit: AFP

Trump a déclaré que Biden devrait accélérer le plan Crédit: AP

Biden a annoncé que toutes les troupes américaines en Afghanistan seraient ramenées au pays d’ici le 11 septembre Crédit: Reuters

La déclaration de Trump intervient après que le président démocrate a annoncé la semaine dernière qu’à compter du 1er mai, les 2500 soldats américains seraient ramenés d’Afghanistan.

Biden a déclaré que d’ici le 11 septembre – anniversaire des attentats du 11 septembre – toutes les troupes seraient retirées.

Trump a critiqué dimanche la date du 11 septembre de Biden, citant «deux raisons».

« Premièrement, nous pouvons et devons sortir plus tôt », a déclaré Trump.

« Dix-neuf ans, c’est assez, en fait, beaucoup trop et bien trop longtemps. »

Il a ajouté qu’il « a rendu possible un retrait anticipé ».

Trump a noté que « des milliards de dollars d’équipement » et de troupes avaient déjà été retirés du pays.

« Deuxièmement, le 11 septembre représente un événement et une période très tristes pour notre pays et devrait rester une journée de réflexion et de souvenir honorant ces grandes âmes que nous avons perdues », a déclaré Trump.

« Sortir d’Afghanistan est une chose merveilleuse et positive à faire », a-t-il noté.

Trump a déclaré que « nous pouvons et devrions sortir plus tôt » en réponse à la promesse de date de retrait de Biden Crédit: AFP

«Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez eux », a déclaré Biden en annonçant le retrait Crédit: Reuters

Les troupes du 2e peloton, batterie B 2-8 d’artillerie de campagne sont vus tirer une pièce d’artillerie d’obusier sur la base de feu avancée de Seprwan Ghar dans le district de Panjwai dans la province de Kandahar au sud de l’Afghanistan le 12 juin 2011 Crédit: Reuters

Les États-Unis sont entrés en guerre en Afghanistan lorsque George W. Bush était président Crédit: Reuters

« J’avais prévu de me retirer le 1er mai, et nous devrions rester aussi proches de ce calendrier que possible », a ajouté Trump.

La semaine dernière, Biden a annoncé le retrait historique d’ici le 11 septembre lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Les troupes sont présentes dans le pays depuis 2001, à la suite des tragiques attentats du 11 septembre de cette année-là.

« Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles », a déclaré Biden.

« Les États-Unis commenceront leur retrait définitif le 1er mai de cette année », a-t-il annoncé.

« Nous le ferons de manière responsable, délibérée et en toute sécurité. »

Biden a ajouté que les talibans devraient savoir que les États-Unis « défendront nos alliés et partenaires avec tous les outils à notre disposition ».