Trump critique le PGA Tour, dit que les Saoudiens ont fait un travail fantastique avec LIV

Jeudi, Donald Trump a de nouveau fait l’éloge de l’entreprise de golf soutenue par l’Arabie saoudite LIV, qui est au milieu d’une bataille politique et juridique avec le PGA Tour et d’autres intérêts américains du golf.

Le club Doral de l’ancien président dans le sud de la Floride organise des événements LIV cette semaine.

“C’est beaucoup de temps et c’est beaucoup d’argent. C’est de l’argent illimité. Ils adorent le golf et les Saoudiens ont fait un travail fantastique”, a déclaré Trump après un tour pro-am, selon Chaîne de golf. “C’est différent, l’enthousiasme.” Il a également critiqué le PGA Tour.

L’ancien président a organisé des tournois du PGA Tour dans le passé, mais le Tour a retiré son événement de son parcours Trump National Doral Miami en 2017 et a retiré le championnat PGA 2022 de Trump Bedminster dans le New Jersey après l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Maintenant, LIV Golf, soutenu par le fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, s’est installé dans les propriétés de Trump. La ligue aux poches profondes a organisé un tournoi à Trump Bedminster en juillet, malgré la condamnation des familles des victimes du 11 septembre, et elle accueillera son championnat au Trump National Doral Miami à partir de vendredi.

Le lien de Trump avec l’Arabie saoudite va au-delà de son admiration et de sa relation commerciale avec LIV Golf. En tant que président, il a déclaré que les États-Unis étaient aux côtés du Royaume malgré le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, qui était un critique de la famille royale saoudienne.

Entre-temps, Golfweek signalé que LIV Golf s’appuyait sur Jared Kushner, le gendre de Trump dont la société d’investissement a décroché des centaines de millions de dollars en argent saoudien, pour conclure un accord médiatique avec Fox Sports par l’intermédiaire de l’ami de Kushner, Lachlan Murdoch, qui dirige Fox Corp. aux côtés de son père , Rupert. LIV a déclaré que les rapports sur sa quête d’accords sur les droits des médias “étaient incomplets et inexacts”.

LIV Golf s’est battu pour rivaliser avec le PGA Tour, même sans accord avec les médias. Des contrats massifs ont attiré des joueurs vedettes comme Phil Mickelson, tandis que la tournée a tenté de répondre avec ses propres bonus accrus. L’ancien président a déclaré que davantage de joueurs passeraient à LIV.

“Beaucoup d’autres personnes arrivent. De grands noms, ils arrivent. Le star système est très important dans le sport. Si vous n’avez pas le star système, vous n’allez pas réussir”, a déclaré Trump. , qui envisage une autre candidature à la présidence tout en faisant face à une enquête criminelle du ministère de la Justice sur des documents top secrets qu’il a apportés à son domicile de Mar-a-Lago, dans le sud de la Floride.

Les deux ligues ont échangé des poursuites judiciaires et lancé des efforts de lobbying l’une contre l’autre. Plus récemment, une enquête antitrust du ministère de la Justice a élargi sa portée du PGA Tour à Augusta National et à l’USGA, qui supervisent respectivement les tournois majeurs du Masters et de l’US Open.

Trump a déclaré qu’il pensait que le PGA Tour et le LIV pourraient fonctionner. Il a reproché à la tournée de ne pas avoir cherché de solution.

“Quelque chose aurait pu être résolu si facilement”, a déclaré Trump, “mais le Tour a décidé, comme l’a dit Richard Nixon, de l’empêcher.”

Le PGA Tour a refusé de commenter. LIV Golf n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.