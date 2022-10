Trump critique le juge qui a déclaré avoir sciemment poussé une fausse affaire de fraude électorale

L’ancien président Donald Trump s’est déchaîné jeudi après qu’un juge fédéral a écrit que Trump avait sciemment poussé de fausses allégations de fraude électorale alors qu’il luttait contre sa défaite aux élections de 2020.

Trump, dans un message sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, a fustigé le juge de district américain David Carter comme un “piratage partisan” et a répété sa fausse affirmation selon laquelle sa perte face au président Joe Biden était le résultat d’une élection “truquée et volée”.

L’explosion de l’ex-président est survenue un jour après que Carter a ordonné à John Eastman, un avocat pro-Trump qui a tenté de contester la victoire de Biden, de remettre des dizaines de documents au comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier.

Parmi ces 33 documents figuraient des courriels qui “démontrent un effort du président Trump et de ses avocats pour faire valoir de fausses allégations devant un tribunal fédéral dans le but de retarder le vote du 6 janvier”, a écrit Carter.

Fin décembre, Eastman a fait part de ses inquiétudes aux avocats de Trump concernant la citation de preuves supposées de fraude électorale dans le comté de Fulton, en Géorgie. Les avocats de Trump ont formulé les allégations de fraude dans un dossier déposé auprès d’un tribunal d’État au début du mois, et Trump et son équipe juridique voulaient incorporer les mêmes allégations dans un procès fédéral, a écrit Carter.

Mais Eastman a repoussé, déclarant dans un e-mail que même si Trump avait signé une vérification pour le dossier du tribunal d’État, “il a depuis été informé que certaines des allégations (et des preuves présentées par les experts) étaient inexactes”, selon le juge.

Trump et son équipe juridique ont néanmoins déposé la plainte “avec les mêmes chiffres inexacts sans les rectifier, les clarifier ou les modifier”, a écrit Carter.

“Les e-mails montrent que le président Trump savait que les chiffres précis de la fraude électorale étaient erronés, mais a continué à vanter ces chiffres, à la fois devant les tribunaux et auprès du public”, a déterminé le juge. “La Cour estime que ces e-mails sont suffisamment liés à et dans le cadre d’un complot visant à frauder les États-Unis.”

Ces e-mails faisaient partie d’un lot de huit communications qui, selon Carter, étaient soumises à “l’exception de fraude criminelle” aux privilèges juridiques, tels que le secret professionnel de l’avocat, qui pourraient autrement empêcher Eastman de divulguer les documents.

Carter a statué que l’exception de fraude criminelle s’appliquait également aux e-mails montrant Eastman et d’autres avocats de Trump suggérant qu’un “objectif principal” d’un dossier judiciaire “est de retarder ou de perturber” le vote du Congrès du 6 janvier 2021 pour confirmer Biden. victoire électorale.

Eastman, un ancien doyen de la faculté de droit de l’Université Chapman, avait rédigé une note décrivant une stratégie juridique douteuse pour que le vice-président Mike Pence rejette les votes du collège électoral pour Biden tout en présidant une session conjointe du Congrès le 6 janvier.

Pence a refusé, faisant enrager Trump et des milliers de ses partisans, dont certains ont scandé “pendez Mike Pence” alors qu’ils envahissaient le Capitole américain. L’attaque a forcé Pence et les membres du Congrès à fuir leurs chambres, retardant leurs efforts pour confirmer la victoire de Biden.

Le message de Trump jeudi matin a appelé Carter par son nom.

“Qui est ce “juge” nommé par Clinton, David Carter, qui n’arrête pas de dire, et d’envoyer à tous, des déclarations très désagréables, fausses et mal informées à mon sujet sur des décisions, ou une affaire (peu importe !), actuellement en cours en Californie, qui Je ne sais rien – et je ne suis pas représenté”, a écrit Trump. “Cela étant dit, veuillez expliquer à ce pirate partisan que l’élection présidentielle de 2020 a été truquée et volée. De plus, il ne devrait pas faire de déclarations à mon sujet tant qu’il n’aura pas compris les faits, ce qu’il ne fait pas !”

La décision de Carter mercredi a ordonné que des parties de courriels liés au plan d’Eastman pour Pence soient également partagées avec le comité de la Chambre qui enquête sur les faits entourant l’émeute du 6 janvier. La semaine dernière, le panel a voté pour délivrer une assignation à Trump pour des documents et des témoignages liés à l’insurrection.

En janvier, le comité restreint a émis une assignation à comparaître demandant des messages envoyés depuis le compte de messagerie Chapman d’Eastman entre fin 2020 et début 2021.

Eastman, qui avait précédemment refusé de produire des documents aux enquêteurs du 6 janvier, a rapidement demandé au tribunal fédéral de Santa Ana d’empêcher Chapman de se conformer à l’assignation du comité pour ses e-mails.

Carter a décidé en mars qu’Eastman devait divulguer 101 courriels au comité restreint qui faisaient l’objet de différends sur les privilèges juridiques. Dans cette décision, le juge a écrit qu’il était “plus probable qu’improbable que le président Trump ait tenté par corruption d’entraver la session conjointe du Congrès” le 6 janvier.