Trump critique la direction de l’UAW au milieu d’une grève et prévient que les emplois des travailleurs de l’automobile seront transférés en Chine

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump a averti que les emplois des travailleurs américains de l’automobile seraient transférés en Chine et a accusé la direction des Travailleurs unis de l’automobile d’avoir laissé tomber leurs membres, dont des milliers d’entre eux se sont mis en grève vendredi contre Moteurs généraux , Gué et Stellantis .

Des employés portant des masques travaillent sur une chaîne d’assemblage de voitures de la SAIC General Motors Co. La succursale SAIC General Motors de Wuhan a repris la production conformément aux règles de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Aux États-Unis, environ 13 000 travailleurs de l’automobile ont arrêté de fabriquer des véhicules et se sont mis en grève suite à l’échec des négociations sur toute une série de questions, notamment l’augmentation des salaires.

C’était la première fois que le syndicat United Auto Workers ciblait simultanément les trois titans du constructeur automobile.

Les travailleurs ont débrayé à l’usine d’assemblage de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri ; l’usine de camionnettes Ranger et de SUV Bronco de Ford à Wayne, Michigan ; et l’usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, Ohio.

En savoir plus: Pourquoi les Travailleurs unis de l’automobile veulent de grosses augmentations

Trump a spécifiquement critiqué le président de l’UAW, Shawn Fain. « Je pense qu’il ne fait pas du bon travail en représentant son syndicat, car il n’y aura plus de syndicat dans trois ans. Ces emplois vont tous disparaître, parce que toutes ces voitures électriques seront fabriquées en Chine. … C’est ce qui se passe », a déclaré Trump.

Fain a déjà déclaré qu’une seconde présidence Trump serait un « désastre ». Mais il a également refusé de soutenir le président Joe Biden.