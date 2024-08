Le candidat républicain américain Donald Trump a critiqué la vice-présidente Kamala Harris au sujet du bilan de l’administration Biden en matière d’inflation, et a comparé une promesse de campagne qu’elle a récemment faite de freiner la croissance des prix aux mesures utilisées dans les pays communistes.

S’exprimant samedi lors d’un rassemblement dans le nord-est de la Pennsylvanie, le candidat républicain s’est moqué de sa rivale pour sa promesse d’adopter la première interdiction fédérale sur les prix abusifs des denrées alimentaires si elle est élue présidente.

« Hier, Kamala a présenté son soi-disant plan économique, affirmant qu’elle allait réduire le coût de la nourriture et du logement dès le premier jour, mais le premier jour pour Kamala était il y a trois ans et demi, alors pourquoi ne l’a-t-elle pas fait à ce moment-là ? » s’est exclamé Trump.

Plus tôt cette semaine, Harris a souligné le coût d’articles tels que le pain et le bœuf haché, affirmant que les grands fabricants de produits alimentaires augmentent leurs profits et accusant certaines chaînes d’épicerie de ne pas répercuter les économies sur les clients.















Le candidat républicain a fustigé la position de son rival « socialiste » approche du contrôle des prix, l’appelant « Camarade Kamala, » et ajoutant qu’elle était partie « communiste à part entière ».

« Cela entraînera du rationnement, de la faim et une flambée des prix », il a dit. « Tout comme [the Biden-Harris administration’s] « La loi sur la réduction de l’inflation, qui est l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps, a été si grave qu’elle a augmenté de plus de 50 %. On parle de 30 %, 40 % – beaucoup plus de gens sont dévastés. »

Trump a souligné que le « politiques libérales radicales » des dernières années sous l’administration du président Joe Biden ont provoqué « une inflation effroyable » qui a décimé la classe moyenne et « a mis à mal les finances de millions de familles américaines. »

« Ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font, ce sont des gens totalement incompétents. Les revenus réels ont baissé de plus de 2 000 dollars par an. Pensez-y, au minimum, et les nôtres ont augmenté de cinq fois ce montant, plus de cinq fois ce montant. Ses hausses de prix ont coûté à un ménage moyen un total de 28 000 dollars, et c’est ce qu’on appelle la taxe d’inflation de Kamala Harris. Elle était là pour tout. »

La croissance des prix a atteint 9,1 % en glissement annuel en juin 2022 avant de commencer à ralentir lorsque la Réserve fédérale a entamé une série de hausses des taux d’intérêt. Néanmoins, l’inflation annuelle est restée à plus de 3 % avant de retomber à 2,9 % en juillet dernier, la première fois qu’elle est passée sous la barre des 3 % depuis mars 2021.