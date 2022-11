Trump critique DeSantis en Floride

L’ancien président a déclaré que le gouverneur Ron DeSantis, un favori du GOP, est un leader “moyen” avec “d’excellentes relations publiques”

L’ancien président américain Donald Trump a lancé une campagne rhétorique contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis, insistant sur le fait qu’il est responsable de la popularité croissante du gouverneur parmi les républicains, au milieu des prédictions selon lesquelles les deux pourraient chercher la nomination du GOP dans la course présidentielle de 2024.

Trump s’est rendu sur son compte Truth Social jeudi soir avec une longue déclaration sauvant DeSantis, qu’il a surnommé avec dérision “Ron DeSanctimonious, un gouverneur RÉPUBLICAIN moyen avec d’excellentes relations publiques.”

Bien que certaines parties de sa déclaration ne soient pas entièrement cohérentes, l’ancien commandant en chef a ensuite revendiqué les succès électoraux de DeSantis depuis 2017, affirmant “Ron est venu me voir dans un état désespéré” cette année-là en tant que “candidat politiquement mort” avec “faible approbation, mauvais sondages et pas d’argent.”

“[DeSantis] a dit que si je le soutenais, il pourrait gagner », a déclaré Trump. « Je ne savais pas [his GOP primary opponent, Adam Putnam,] alors j’ai dit : ‘Essayons-le.’ »

Trump a fait valoir que son approbation pour le politicien de Floride “C’était comme si… une arme nucléaire avait explosé”, ajoutant qu’il “a réparé sa campagne, qui s’était complètement effondrée”, et a aidé DeSantis à vaincre le candidat démocrate au poste de gouverneur, Andrew Gillum, en 2019.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a motivé la diatribe de près de 500 mots contre DeSantis, Trump a suggéré que cette décision pourrait être liée à la course présidentielle de 2024, bien qu’aucun des deux n’ait officiellement annoncé une course pour le bureau ovale.

“The Fake News lui demande s’il va se présenter si le président Trump se présente, et il dit : ‘Je me concentre uniquement sur la course du gouverneur, je ne regarde pas vers l’avenir.’ Eh bien, en termes de loyauté et de classe, ce n’est vraiment pas la bonne réponse », La déclaration de Trump s’est poursuivie.

Plus tôt cette semaine, Plus tôt cette semaine, l’ex-président a laissé entendre qu’il ferait une “très grosse annonce” le 15 novembre, alimentant de nombreuses spéculations selon lesquelles il déclarera une autre candidature à la présidence.

Bien que les deux étaient auparavant des alliés proches, l’étoile de DeSantis s’est rapidement élevée parmi les électeurs conservateurs, qui ont salué l’approche moins autoritaire du gouverneur face à la pandémie de Covid-19 et sa ferme opposition aux verrouillages, aux commandes de masques et aux mandats de vaccins. Selon plusieurs sondages d’opinion, Trump et DeSantis seraient probablement les meilleurs candidats à l’investiture présidentielle républicaine si les deux décident de se présenter.