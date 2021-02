Trump crie que c’est du « fascisme, pas de la justice » alors que SCOTUS autorise la publication des déclarations de revenus au procureur de New York, ajoute qu’il « a gagné » les élections de 2020

Trump crie que c’est du « fascisme, pas de la justice » alors que SCOTUS autorise la publication des déclarations de revenus au procureur de New York, ajoute qu’il « a gagné » les élections de 2020

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué la Cour suprême après que la perte de ses avocats n’a pas empêché la divulgation de ses déclarations de revenus et de ses dossiers financiers au bureau du procureur du district de Manhattan.

La décision du tribunal faisait suite au dépôt d’une ordonnance d’urgence par l’équipe de Trump en octobre 2020, cherchant à protéger ses dossiers financiers des procureurs.

La décision a été rendue sans commentaires ni dissidence. Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a simplement promis que «Le travail continue» en réponse à la victoire.

Le travail continue. – Cyrus Vance, Jr. (@ManhattanDA) 22 février 2021

Trump a critiqué l’enquête dans le cadre d’un «Chasse aux sorcières politique» liée aux deux tentatives de destitution contre lui et à l’enquête infructueuse de Robert Mueller sur les allégations de «Collusion russe.»

«La Cour suprême n’aurait jamais dû laisser cette« expédition de pêche »se produire, mais elle l’a fait» a déclaré lundi l’ancien président dans un communiqué. «C’est quelque chose qui n’est jamais arrivé à un président auparavant, tout cela est d’inspiration démocrate dans un endroit totalement démocrate, la ville de New York et l’État, complètement contrôlé et dominé par un de mes ennemis très médiatisé, le gouverneur Andrew Cuomo.

Aussi sur rt.com « Invitant l’érosion de la confiance des électeurs »: le juge Thomas appelle SCOTUS pour son refus « déroutant » d’entendre l’affaire électorale en Pennsylvanie

Trump a également réitéré sa conviction qu’il avait remporté l’élection présidentielle de 2020, et cette affaire est maintenant une tentative de faire taire lui et ses partisans.

«Je continuerai à me battre, tout comme je l’ai fait, pendant les cinq dernières années (avant même d’être élue avec succès), malgré tous les crimes électoraux qui ont été commis contre moi», il a dit. « Nous gagnerons! »

Trump vient de publier une longue déclaration sur SCOTUS ouvrant la voie à NY pour revoir ses impôts pic.twitter.com/JAqkZmd3eG – Tom Elliott (@tomselliott) 22 février 2021

Le bureau de Vance recherche les dossiers depuis 2019, enquêtant apparemment sur des allégations de paiements discrets et d’éventuels crimes financiers commis par les organisations de l’ancien président.

L’assignation du grand jury couvre des dossiers de janvier 2011 à août 2019 liés au cabinet comptable Mazars USA et à l’ancien avocat de Trump Michael Cohen, qui prétend avoir payé des femmes comme la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels pour le silence public sur leurs affaires présumées avec Trump.

Cohen a déclaré lundi à CNN que l’affaire ne l’était pas « Bien paraître » pour Trump, et il a célébré la perte de son ancien employeur.

«Une chose que je peux faire demi-tour et vous dire, il devrait peut-être commencer à parler à quelqu’un de la possibilité d’obtenir une combinaison sur mesure, car cela ne lui va pas bien,»Dit Cohen.

Aussi sur rt.com «Extrémistes» – ou est-ce des conservateurs? – sont déficients cognitifs: Guardian lance une attaque pseudo-scientifique contre les faux penseurs

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!