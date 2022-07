Trump contraint d’annuler à but lucratif NC Rally parce qu’il doit témoigner dans une affaire de fraude à New York

Facebook



Donald Trump ne gagnera pas d’argent en Caroline du Nord vendredi, car son témoignage dans l’affaire de fraude à New York contre son entreprise a forcé l’annulation de son rassemblement à but lucratif.

Le News & Observer a rapporté:

L’ancien président Donald Trump et une foule de personnalités républicaines ont annulé leurs apparitions prévues vendredi à Greensboro. La nouvelle de l’annulation intervient alors qu’Axios rapporte que Trump, son fils, Donald Trump Jr., et sa fille, Ivanka Trump, doivent témoigner sous serment vendredi dans le cadre d’une enquête sur les finances de Trump.

L’American Freedom Tour avait annoncé en mai des apparitions à Greensboro de Trump, Trump Jr., de la personnalité des nouvelles télévisées Kimberly Guilfoyle, de l’ancienne juge de l’État de New York Jeanine Pirro, du shérif Mark Lamb du comté de Pinal (Arizona) et du commentateur politique Dinesh D’Souza. L’American Freedom Tour n’a pas annoncé que l’événement n’aurait plus lieu vendredi, mais l’a discrètement retiré de son site Web. Les billets pour l’événement se vendaient initialement de 9 $ à 3 955 $.

Non seulement Trump devra témoigner dans l’affaire de New York contre son entreprise, mais il manquera également un jour de paie. Cependant, il est difficile d’imaginer qui dépenserait 3 955 $ pour passer du temps avec Trump, ses enfants et d’autres escrocs conservateurs de la liste D.

Les Trump ont déclaré qu’ils honoreraient tous les billets vendus en Caroline du Nord lors d’autres tournées à travers le pays, mais il n’y a qu’un seul autre événement prévu et c’est pour le 20 août dans le Wisconsin.

L’événement est censé être reprogrammé, mais la seule chose que Donald Trump n’a pas offerte à ses partisans qui ont déboursé de l’argent pour l’événement est un remboursement, ce qui rappelle qu’il n’est jamais bon de payer pour assister à un événement. mettant en vedette quelqu’un qui fait l’objet d’une enquête pour fraude dans un autre État.

Donald Trump est l’acheteur ultime, méfiez-vous.