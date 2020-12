Président Donald Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 12 décembre | Al Drago / Getty Images

Trump veut rejeter un projet de loi sur la défense concernant le maintien des bases de l’armée américaine nommées d’après les confédérés. Non, une loi sur Internet. En fait, la Chine.

Premièrement, le président Donald Trump a menacé de mettre son veto au projet de loi annuel sur la défense parce que les législateurs voulaient que les noms des généraux confédérés soient retirés des bases de l’armée américaine.

Ensuite, il a déclaré qu’il torpillerait la législation bipartite à moins qu’elle n’abroge une loi sur la liberté d’expression sur Internet, lui permettant de cracher des théories du complot sur Internet sans contestation. Et dimanche, il s’est engagé à bloquer la facture parce que c’est pas assez dur avec la Chine, bien qu’il ait ce qu’un assistant du Congrès démocrate m’a décrit comme «les dispositions les plus fortes jamais prises pour lutter contre la montée du pouvoir».

Malgré le fouillis de justifications, ce qui donne à Trump l’air peu sérieux, ce qu’il promet de faire a des conséquences de grande portée – potentiellement nuire aux militaires, à leurs familles et à la propre réputation de Trump dans le processus.

Entre autres choses, la National Defense Authorization Act (NDAA) de 741 milliards de dollars comprend des augmentations de salaire pour les troupes américaines, des milliards pour un fonds de contre-Chine et des projets de construction militaire qui injectent de l’argent dans les économies locales. Ces dispositions expliquent pourquoi le Sénat contrôlé par les républicains et la Chambre dirigée par les démocrates ont adopté le projet de loi à une écrasante majorité la semaine dernière, poursuivant une série d’approbation de plusieurs décennies.

Mais Trump veut tuer cette version de la NDAA – une pièce audacieuse, car les deux chambres ont approuvé la loi avec des majorités à l’épreuve du veto la semaine dernière. Ils pourront annuler un veto Trump si ces marges sont maintenues, ce qui pourrait infliger au président une réprimande cinglante alors que son administration se termine.

Cela aide à expliquer pourquoi Trump se lance pour quelque chose – n’importe quoi – qui amènerait les législateurs à répondre à sa demande de tuer le projet de loi. Jusqu’à présent, ses messages n’ont pas gagné en popularité, peut-être parce que les trois principaux points qu’il soulève n’ont pas trouvé un large public au Congrès.

«Je ne pense pas que Donald Trump sache de quoi il parle», a déclaré le représentant Jason Crow (D-CO), membre du Comité des services armés de la Chambre et ancien Ranger de l’armée.

Pourtant, il y a un petit effort concerté pour soutenir le président, même si le succès semble long. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), a déclaré qu’il ne soutenait pas l’annulation du veto de Trump, ce qui pourrait convaincre les autres de se rallier à lui, et le sénateur Rand Paul (R-KY) a déjà tenté d’arrêter la NDAA sur une disposition qui pourrait retarder le retrait des troupes d’Afghanistan.

Cela vaut donc la peine de revenir sur les raisons changeantes du président pour bloquer le projet de loi d’autorisation, et pourquoi il continue de changer son message principal pour savoir pourquoi il veut abroger la NDAA.

Les trois raisons très différentes de Trump pour menacer de mettre son veto à la NDAA

Alors que la nation luttait contre le racisme systémique après le meurtre de George Floyd cet été, l’armée américaine a ouvert la porte à éventuellement renommer 10 postes de l’armée américaine nommés d’après les dirigeants confédérés. Les législateurs, à savoir la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), ont pensé qu’il était plus que temps de le faire et ont placé une disposition dans la NDAA pour que les noms, ressemblances et autres accessoires confédérés des généraux confédérés soient définitivement exclus de ces bases dans les trois. ans.

Atout a continuellement fustigé l’idée, cependant, et a promis de mettre son veto au projet de loi s’il incluait la disposition de Warren. À travers des tweets et des déclarations officielles de la Maison Blanche, le président a fait valoir que renommer les bases diminuerait d’une manière ou d’une autre les réalisations des militaires qui se sont déployés à partir de là pendant la Seconde Guerre mondiale et d’autres batailles.

Je mettrai mon veto au projet de loi d’autorisation de la défense si l’amendement Elizabeth «Pocahontas» Warren (de tout le monde!), Qui mènera au changement de nom (et d’autres mauvaises choses!) De Fort Bragg, Fort Robert E. Lee, et de nombreuses autres bases militaires à partir de laquelle nous avons remporté deux guerres mondiales, est dans le projet de loi! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juillet 2020

Il est possible que Trump ait vraiment ressenti cela, mais la plupart des experts de l’époque ont déclaré que le président tentait de rallier sa base avant un difficile combat de réélection. Après tout, deux de ces bases sont situées dans l’État swing de Géorgie, ainsi qu’une en Caroline du Nord et au Texas, ce qui, avant le vote de novembre, pourrait faire pencher la balance démocrate.

Mais l’argument de Trump n’a pas fonctionné, et la disposition visant à renommer ces bases en a fait la version actuelle de la NDAA.

Voyant un manque de progrès dans la pièce confédérée, Trump a tenté de tuer le projet de loi en demandant qu’il contienne une abrogation de la section 230, que Sara Morrison de Recode a décrite comme «l’épine dorsale juridique de l’Internet» et «le pilier de la liberté d’expression sur Internet. »

Fondamentalement, la loi vieille de 30 ans protège les plates-formes Internet de la responsabilité pour de nombreuses choses que des tiers disent ou font à leur sujet. S’il devait être abrogé, des entreprises comme Facebook et Twitter – qui ont joué un rôle déterminant dans l’ascension du président – ne pourraient pas fonctionner comme elles le font actuellement.

Mais Trump n’aime pas la loi car elle permet à d’autres de le critiquer sur ces plateformes et n’empêche pas ces plateformes de qualifier certaines des déclarations de Trump de désinformation.

En conséquence, il a menacé de mettre son veto à la NDAA sur la question.

….. Par conséquent, si l’article 230, très dangereux et injuste, n’est pas complètement abrogé dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), je serai obligé de VETO sans équivoque le projet de loi lorsqu’il sera envoyé au très beau bureau Resolute. Reprenez l’Amérique MAINTENANT. Je vous remercie! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 décembre 2020

Trump a reçu un soutien bipartisan pour les modifications de l’article 230, bien que les démocrates et les républicains diffèrent sur le pourquoi et le comment. Le problème pour le président est que peu de gens veulent utiliser la NDAA pour reprendre ce débat.

« Le président sait que je suis d’accord avec lui à 100% sur la nécessité d’une abrogation complète de l’article 230 », a déclaré le sénateur Jim Inhofe (R-OK), président du Comité des services armés du Sénat (SASC), dans un communiqué. ce mois-ci. «Il est malheureux que les membres du Congrès des deux côtés de l’allée ne soient pas d’accord avec la nécessité d’une abrogation complète – mais, à cause de cela, il est impossible d’ajouter une abrogation de l’article 230 au projet de loi d’autorisation de la défense.»

Le Congrès n’a donc pas cédé aux demandes de Trump, et la NDAA ne contient pas de disposition pour abroger l’article 230.

Ce qui explique pourquoi Trump pousse un nouvel argument principal maintenant: Le projet de loi d’autorisation de la défense n’est pas assez sévère pour la Chine. Il n’est pas surprenant que le président joue cette carte, car il sait qu’il existe un consensus bipartite sur la nécessité de confronter Pékin.

LE PLUS GRAND GAGNANT DE NOTRE NOUVEAU BILL DE DÉFENSE EST LA CHINE !. JE VAIS VETO! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 décembre 2020

Mais même cet effort ne fonctionnera probablement pas, disent les experts. Eric Sayers, un ancien membre du personnel républicain du Comité des services armés du Sénat qui est maintenant à l’American Enterprise Institute, m’a dit: « c’est la NDAA la plus importante et la plus substantielle sur la Chine depuis deux décennies, alors l’administration Trump prétend qu’il met son veto parce que cela est faible sur la Chine est bizarre.

Le projet de loi est sévère pour la Chine de plusieurs façons, mais le plus important est qu’il établit une «Initiative de dissuasion du Pacifique». Financé à 2,2 milliards de dollars, il est présenté comme un nouveau moyen de garantir que les États-Unis disposent des ressources nécessaires pour contrer les objectifs militaires de la Chine.

«L’Initiative de dissuasion du Pacifique renforcera la transparence et la surveillance budgétaires, et concentrera les ressources sur les capacités militaires clés pour dissuader la Chine», ont écrit le sénateur Jack Reed, le plus haut démocrate du SASC, Inhofe et Rhode Island, dans War on the Rocks en mai. «Cette initiative rassurera également les alliés et partenaires américains et enverra un signal fort au Parti communiste chinois que le peuple américain est déterminé à défendre les intérêts américains dans l’Indo-Pacifique.

Cependant, certains dans l’orbite du président disent qu’il fait au moins un bon point sur la Chine et la NDAA. On espérait que le projet de loi inclurait une interdiction des achats de technologie de drone chinois par des agences fédérales ou avec des fonds fédéraux, mais il n’a pas été intégré à la version du projet de loi qui a été adoptée par les deux chambres. Cela a rendu DJI, le plus grand fabricant de drones au monde, basé en Chine, très heureux.

«Nous sommes heureux de voir que les participants à la NDAA ont pris au sérieux les nombreuses préoccupations exprimées par les agences fédérales, les entreprises américaines, les groupes industriels, les universités et les utilisateurs finaux – qui ont toutes indiqué qu’une interdiction du pays d’origine aurait des conséquences graves et involontaires», a-t-il ajouté. une déclaration de la société la semaine dernière.

Pour le moment, il semble que le Sénat et la Chambre disposent de la majorité des deux tiers nécessaire pour passer outre au veto potentiel du président. C’est une bonne nouvelle pour beaucoup, à savoir les membres du service qui pourraient perdre une augmentation de salaire de 3% si le projet de loi ne devenait pas des entrepreneurs du droit et de la défense qui manqueraient des milliards de revenus.

Pourtant, des législateurs comme Crow, le démocrate du Comité des services armés de la Chambre, craignent que la pression accrue du président et que les dirigeants du Congrès ne changent ce calcul. «C’est toujours une préoccupation à cette époque», m’a-t-il dit. De nombreux alliés de Trump préfèrent «montrer plus de soutien au président que remplir leurs obligations indépendantes en tant que membres du Congrès».

Crow ne veut pas que cela se produise: «Nous devons soutenir ceux qui nous soutiennent.»