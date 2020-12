VALDOSTA, Géorgie (AP) – Le président Donald Trump fait valoir ses griefs pour la perte de l’élection présidentielle, utilisant un rassemblement du week-end pour répandre des allégations sans fondement d’inconduite lors du vote du mois dernier en Géorgie et au-delà, alors même qu’il poussait ses partisans à se présenter pour une paire de Candidats républicains au Sénat lors d’un second tour en janvier.

« Laissez-les voler à nouveau la Géorgie, vous ne pourrez plus jamais vous regarder dans le miroir », a déclaré Trump aux rassembleurs.

Le rassemblement de 100 minutes de Trump devant des milliers de partisans en grande partie sans masque est intervenu peu de temps après avoir été repoussé par le gouverneur républicain de Géorgie dans son appel étonnant à une session législative extraordinaire pour lui donner les votes électoraux de l’État, même si le président élu Joe Biden a remporté la majorité des le vote.

Le second tour du Sénat du 5 janvier en Géorgie déterminera l’équilibre des pouvoirs à Washington après la prise de fonction de Biden. Les républicains de l’État craignent que Trump ne suscite tant de soupçons sur les élections en Géorgie que les électeurs penseront que le système est truqué et décideront de ne pas participer aux deux courses.

La dernière tentative futile de renverser les résultats de l’élection présidentielle a continué la campagne sans précédent de Trump pour saper la confiance dans le processus démocratique, mais a éclipsé son objectif déclaré de se rendre en Géorgie – en renforçant les sens David Perdue et Kelly Loeffler.

Les républicains ont besoin d’une victoire pour conserver leur majorité au Sénat. Les démocrates ont besoin d’un balayage de la Géorgie pour forcer un Sénat 50-50 et positionner le vice-président élu Kamala Harris comme vote de départage. Les responsables du parti avaient espéré que le président consacrerait son énergie à implorer les partisans de voter lors du second tour, lorsque Perdue et Loeffler tenteront de repousser les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock, respectivement.

Trump a fait écho à la rhétorique républicaine selon laquelle les courses constituaient «le second tour du Congrès le plus important, probablement de l’histoire américaine». Ce n’est vrai que parce qu’il a perdu.

Mais après le débarquement d’Air Force One, il est rapidement devenu évident que Trump avait l’intention de diffuser ses propres plaintes et de susciter des doutes sans fondement sur la conduite du vote du mois dernier, plutôt que de renforcer son parti.

«Je veux rester à la présidentielle», a déclaré Trumps quelques minutes après le début de son discours. « Mais je dois arriver à ces deux-là. » Il a félicité les législateurs du GOP, Perdue pour son soutien aux dépenses militaires et Loeffler pour avoir fait pression pour les premières dépenses de secours contre les coronavirus. Mais il est rapidement revenu à sa propre défaite.

Trump a sorti un morceau de papier et a lu une liste de ses réalisations électorales, affirmant notamment à tort qu’il avait remporté la Géorgie et la Maison Blanche. Biden a porté l’État par 12670 voix et a remporté un record de 81 millions de voix au niveau national. Trump a continué de réitérer ses allégations non fondées de fraude, bien que sa propre administration ait estimé que l’élection s’était déroulée sans problème majeur.

Les chants de «Fight for Trump» ont noyé les deux sénateurs alors qu’ils parlaient brièvement à la foule.

Quelques heures avant l’événement, Trump a demandé au gouverneur de Géorgie Brian Kemp lors d’un appel téléphonique d’ordonner la session législative; le gouverneur a refusé, selon un haut responsable du gouvernement géorgien au courant de l’appel, qui n’était pas autorisé à discuter de la conversation privée et s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Une personne proche de la Maison Blanche qui a été informée sur la question a vérifié ce compte rendu de l’appel.

Kemp, dans un tweet, a déclaré que Trump lui avait également demandé d’ordonner un audit des signatures sur les enveloppes de vote des absents dans son État, une mesure que Kemp n’est pas habilitée à prendre car il n’a pas le pouvoir d’interférer dans le processus électoral au nom de Trump.

Trump, cependant, a exprimé ses frustrations avec Kemp sur Twitter et lors du rassemblement.

«Votre peuple refuse de faire ce que vous demandez», s’est-il plaint dans un tweet, comme s’il parlait avec Kemp. «Que cachent-ils? Demandez au moins immédiatement une session extraordinaire de l’Assemblée législative. Vous pouvez le faire facilement et immédiatement. »

Lors du rallye, il a de nouveau visé Kemp, affirmant qu’il pouvait lui assurer la victoire «s’il savait ce qu’il faisait».

Le contact personnel de Trump avec le gouverneur a démontré qu’il avait l’intention d’amplifier ses théories conspiratrices et démystifiées sur la fraude électorale alors même que les républicains de Géorgie veulent qu’il se concentre sur le second tour et encourage leurs partisans à sortir et à voter.

Dans son tweet, Kemp a déclaré: «Comme je l’ai dit au président ce matin, j’ai publiquement appelé à un audit de signature à trois reprises (20/11, 24/11, 12/3) pour restaurer la confiance dans notre processus électoral et garantir que seuls les votes légaux sont comptés en Géorgie. »

Bien que le gouverneur n’ait pas le pouvoir d’ordonner un audit de signature, un audit a été lancé par le secrétaire d’État Brad Raffensperger et a déclenché un recomptage complet qui a confirmé la victoire de Biden en Géorgie. La course a été certifiée pour Biden et confirmée par les responsables électoraux républicains de l’État comme un vote équitablement mené et compté, sans aucune des erreurs systémiques alléguées par Trump.

Mais après que deux avocats pro-Trump se soient demandé la semaine dernière si voter à nouveau en valait la peine – en écho aux accusations sans fondement du président de fraude électorale généralisée – même le vice-président Mike Pence a trahi les craintes que la coalition républicaine pourrait craquer sous la force des griefs de Trump. .

« Je sais que nous avons tous nos doutes sur la dernière élection, et j’entends certains d’entre vous dire: » Ne votez pas « », a déclaré Pence vendredi en faisant campagne avec Perdue à Savannah. «Si vous ne votez pas, ils gagnent.»

Peu de républicains à Washington ou en Géorgie pensent que de larges pans de l’électorat dans ce nouveau champ de bataille choisiraient de ne pas voter en raison des fausses déclarations de Trump ou de son dénigrement du gouverneur de Géorgie et du secrétaire d’État pour avoir certifié la victoire de Biden dans l’État.

Le risque pour le GOP est qu’il ne faudrait pas beaucoup de recul pour avoir de l’importance si le second tour est aussi proche que la compétition présidentielle: Biden a remporté la Géorgie par environ 12500 voix sur 5 millions de voix. Il y a suffisamment de bruit pour expliquer pourquoi Pence a ressenti le besoin d’affronter la question de front après que deux loyalistes de Trump aient lancé l’idée que les partisans du président renflouaient Perdue et Loeffler.

Les fausses déclarations de Trump ont résonné auprès d’électeurs tels que Barry Mann, un propriétaire d’entreprise de 61 ans venu entendre Pence à Savannah. Mann n’a pas décidé s’il votera pour ses sénateurs une deuxième fois.

« Je pense qu’il y a des problèmes avec notre élection et que d’autres enquêtes doivent être menées », a déclaré Mann, ajoutant qu’il ne pense pas que Perdue et Loeffler en ont fait assez pour soutenir les efforts de Trump pour annuler les résultats. «Je veux voir ce qui se passera d’ici janvier», a déclaré Mann.

___

Nadler a rapporté d’Atlanta et Miller de Wilmington, Delaware. Les rédacteurs d’Associated Press Bill Barrow à Atlanta et Russ Bynum à Savannah, en Géorgie, ont contribué à ce rapport.