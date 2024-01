Trump confond Nikki Haley avec Pelosi en parlant du 6 janvier

L’ancien président Donald Trump a semblé faire référence par erreur à sa rivale républicaine Nikki Haley au lieu de la représentante Nancy Pelosi, démocrate de Californie, lorsqu’il a discuté de l’émeute du 6 janvier lors d’un rassemblement électoral dans le New Hampshire vendredi soir.

La confusion est survenue lors des remarques de Trump devant une foule de partisans à Concord, dans le New Hampshire, où il a parlé pendant plus de 90 minutes et a critiqué à plusieurs reprises Haley, qui a servi dans son administration en tant qu’ambassadeur aux Nations Unies et n’a jamais été membre du Congrès.

“Nikki Haley, tu les connais, savez-vous qu’ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout, supprimé et détruit tout cela. Tout cela à cause de beaucoup de choses, comme Nikki Haley est en charge de la sécurité. Nous lui avons offert 10 000 personnes, des soldats, de la Garde nationale, tout ce qu’ils veulent. Ils l’ont refusé. Ils ne veulent pas parler de ça. Ce sont des gens très malhonnêtes », a déclaré Trump.

NBC News a contacté la campagne de Trump pour commenter ses remarques.

Trump a déjà accusé Pelosi d’avoir refusé 10 000 soldats le 6 janvier, une affirmation qui a été démystifié. Le rapport final du comité du 6 janvier, aujourd’hui disparu, disait : « Certains ont suggéré que le président Trump a donné l’ordre de préparer 10 000 soldats pour le 6 janvier. Le comité restreint n’a trouvé aucune preuve de cela. En fait, le secrétaire à la Défense par intérim du président Trump, Christopher Miller, a directement réfuté cette affirmation lorsqu’il a témoigné sous serment.»

La gaffe de Trump survient alors qu’il décrit fréquemment le président Joe Biden, 81 ans, comme confus et mentalement inapte à exercer ses fonctions. L’ancien président, 77 ans, avait déjà semé la confusion chez les hommes politiques lors de ses discours. En septembre, Trump a confondu Biden avec l’ancien président Barack Obama, déclarant “avec Obama, nous avons gagné une élection dont tout le monde disait qu’elle ne pouvait pas être gagnée”.

Lors du même discours de septembre, Trump a également déclaré que « nous serions très rapidement dans la Seconde Guerre mondiale si nous comptions sur » Biden.

Trump a défendu l’échange des noms d’Obama et de Biden en affirmant qu’il les échangeait « sarcastiquement » « comme une indication que d’autres pourraient en fait avoir une très grande influence dans la gestion de notre pays ».

En octobre, Trump a qualifié le Premier ministre hongrois Viktor Orbán de leader de la Turquie et il a salué une foule qui, selon lui, venait de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, lorsqu’il se trouvait à Sioux City, dans l’Iowa.

Bien que Biden ait eu son lot de gaffes et de ratés, il n’a pas fait de la santé mentale de son prédécesseur un enjeu de campagne majeur comme l’a fait Trump.

Par exemple, Biden a demandé en 2022 lors d’un événement à la Maison Blanche si la représentante Jackie Walorski était dans le public. — près de deux mois après le républicain de l’Indiana est mort dans un accident de voiture. Le président avait publié une déclaration présentant ses condoléances après la mort de Walorski.

Les électeurs d’un sondage NBC News de septembre ont exprimé leur inquiétude quant à l’âge de Trump et de Biden. Environ 74 % des personnes interrogées ont déclaré avoir des inquiétudes majeures ou modérées quant au fait qu’« à 80 ans, Joe Biden n’a pas la santé mentale et physique nécessaire pour être président pour un second mandat ». Environ 47 % des personnes interrogées ont fait part de préoccupations similaires à propos de Trump.