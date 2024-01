Trump confond Haley et Pelosi, accusant son rival de l’échec du 6 janvier

L’ancien président Donald J. Trump a semblé confondre Nikki Haley et Nancy Pelosi vendredi lors d’un discours dans le New Hampshire, accusant Mme Haley de ne pas avoir assuré une sécurité adéquate lors de l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole et de l’avoir connectée au Capitole. Comité de la Chambre qui a enquêté sur la question.

Mme Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies, n’a jamais siégé au Congrès et travaillait dans le secteur privé lors de l’émeute du Capitole.

Vendredi soir, M. Trump était en train de se moquer de Mme Haley pour la taille de la foule lors de ses événements et de critiquer les médias, lorsqu’il a évoqué la façon dont il a prononcé un discours à Washington le 6 janvier 2021 : qui a précédé l’attaque du Capitole.

“Vous savez, quand elle vient ici, elle reçoit environ neuf personnes, et la presse ne rapporte jamais les foules”, a déclaré M. Trump à propos de Mme Haley, dont les foules ont récemment été, à tout le moins, à deux chiffres.