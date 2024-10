Trump conduit un camion poubelle (VIDÉOS) — RT World News

Le candidat républicain à la présidentielle accuse les démocrates de diaboliser ses partisans.

Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, s’est rendu mercredi à un rassemblement dans le Wisconsin dans un camion poubelle, apparemment en colère contre les commentaires désobligeants du président américain sortant Joe Biden à l’égard des électeurs de Trump.

Biden qualifié de partisans de Trump « ordures » lors d’un appel Zoom avec des militants mardi. Il a ensuite précisé qu’il condamnait une blague faite par le comédien Tony Hinchcliffe depuis la scène lors d’un précédent rassemblement de Trump au Madison Square Garden, qui comparait Porto Rico à « Une île flottante de déchets au milieu de l’océan. » Les partisans de la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, ont qualifié le discours de Hinchcliffe de « raciste, » même si le comédien a insisté sur le fait que la blague avait été sortie de son contexte.

Trump s’est moqué de Biden et Harris alors qu’il apparaissait dans l’État du champ de bataille du Wisconsin au volant d’un camion à benne chargé de ses propres slogans de campagne.

« Comment trouvez-vous mon camion poubelle ? » » a demandé l’ancien président aux journalistes, en se penchant par la fenêtre du siège passager. « Ce camion est en l’honneur de Kamala et Joe Biden. »

Trump a ensuite prononcé un discours à Green Bay tout en portant un gilet orange vif. « Je dois commencer par dire que 250 millions d’Américains ne sont pas des déchets. » a-t-il déclaré à la foule, accusant les démocrates de répandre la haine envers ses fans.

« Au cours des neuf dernières années, Kamala et son parti nous ont traités de racistes, de fanatiques, de fascistes, de déplorables, d’irrécupérables, de nazis, et ils m’ont traité de Hitler », a-t-il ajouté. » a-t-il dit, s’attirant les huées du public. « Ils vous ont intimidé, ils nous ont diabolisés, ils nous ont censurés, ils nous ont déstructurés et ils ont utilisé le pouvoir de notre propre gouvernement comme une arme contre nous tous », il a ajouté.

L’allié de Trump, l’homme d’affaires et ancien candidat à la présidentielle Vivek Ramaswamy, a publié une vidéo de lui-même vidant les poubelles d’un camion poubelle et portant un gilet vert.

Harris a pris ses distances avec le commentaire « poubelle » de Biden. « Je suis totalement en désaccord avec toute critique des gens basée sur le choix pour lequel ils votent. » a-t-elle déclaré à la BBC, promettant que si elle était élue, elle le serait « un président pour tous les Américains, y compris ceux qui ne votent pas pour moi. »

Républicains et Démocrates s’accusent de plus en plus mutuellement d’avoir recours à une rhétorique haineuse tout au long du cycle électoral très controversé, alors que les électeurs doivent se rendre aux urnes le 5 novembre. Trump lui-même a été critiqué pour avoir utilisé un langage impétueux et vulgaire contre ses opposants, la plupart récemment pour avoir décrit ses rivaux comme un « ennemi de l’intérieur ».