Trump condamné par un « tribunal fantoche »

Le procès de Manhattan a été un outil utilisé pour tenter de saboter la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis, a déclaré Greg Abbott.

Le procès de New York qui a condamné le candidat à la présidentielle Donald Trump était une imposture perpétrée par le président américain sortant Joe Biden pour s’en prendre à un opposant politique, le gouverneur du Texas, Greg Abbotts, a fustigé le verdict.

Un jury de Manhattan a déclaré jeudi Trump coupable des 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux, faisant de Trump le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à être reconnu coupable d’un crime. Les procureurs ont allégué que Trump avait illégalement dissimulé un paiement d’argent secret que son ancien avocat Michael Cohen avait versé à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels dans les semaines précédant les élections de 2016 pour garantir son silence sur une liaison présumée datant d’une décennie auparavant. Trump a nié avoir eu une liaison avec Daniels et son équipe juridique a déclaré qu’elle ferait appel du verdict. Les collègues du parti du candidat républicain à la présidentielle se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer le verdict.

«C’était un simulacre de procès. Le tribunal Kangourou ne fera jamais appel. Greg Abbott a écrit sur X (anciennement Twitter) vendredi matin. « Les Américains méritent mieux qu’un président américain en exercice qui utilise notre système judiciaire comme arme contre un opposant politique – tout cela pour gagner une élection. » a-t-il déclaré, appelant les électeurs à « feu » Joe Biden en novembre.

Il s’agissait d’un simulacre de procès. La Cour Kangourou ne pourra jamais faire appel. Les Américains méritent mieux qu’un président américain en exercice qui utilise notre système judiciaire comme arme contre un adversaire politique – le tout pour gagner une élection. Nous devons RENVOYER Joe Biden en novembre. -Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 30 mai 2024

Un autre membre du Parti républicain et président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a également critiqué le procès. « la loi ». « Les démocrates ont applaudi en condamnant le chef du parti adverse sur des accusations ridicules, fondées sur le témoignage d’un criminel radié et reconnu coupable », » a-t-il dit, faisant référence au rôle de Cohen dans le procès. Le « militarisation » du système judiciaire américain est « une caractéristique de l’administration Biden » et « une preuve supplémentaire que les démocrates ne reculeront devant rien pour faire taire la dissidence et écraser leurs opposants politiques », Johnson a écrit sur X.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a réitéré que son soutien à Donald Trump était important. « plus fort que jamais » suivant le « simulacre de procès ». « En tant que procureur général du Texas, je mettrai en œuvre tous les outils à ma disposition pour lutter contre cette corruption flagrante et cette persécution politique venant de New York et de l’administration Biden. » il promis sur X.















Même certains républicains qui avaient précédemment exprimé des doutes quant à l’éligibilité de Trump à l’élection présidentielle américaine de 2024 étaient apparemment unis dans leur évaluation du verdict. Le sénateur John Cornyn avait soutenu Trump à la fin de l’année dernière, même s’il avait suggéré précédemment que l’ancien président ne serait pas en mesure de remporter les élections de 2024. Le « Le verdict est une honte » il a écrit sur X, en ajoutant « il faut se mobiliser » Donald Trump, « Reprenez la Maison Blanche et le Sénat et remettez ce pays sur les rails. Le véritable verdict sera le jour du scrutin.»

« Criminel reconnu coupable ou non, Trump sera le candidat républicain à la présidence. » Président Joe Biden et la campagne de réélection du vice-président Kamala Harris a déclaré dans un communiqué à l’issue du procès. « La menace que Trump fait peser sur notre démocratie n’a jamais été aussi grande. » il a écrit sur X, appelant à son tour les gens à le rejeter lors de leurs votes en novembre.