Trump condamné après avoir appelé à une « résiliation » partielle de la constitution pour son mensonge électoral

L’ancien président américain Donald Trump a été réprimandé dimanche par des responsables des deux partis après avoir appelé à la “résiliation” de certaines parties de la constitution pour son mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été volées.

Trump, qui a annoncé le mois dernier qu’il se présentait à nouveau à la présidence, a fait cette déclaration ce week-end sur sa plateforme de médias sociaux Truth.

“Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution”, a-t-il écrit. “Nos grands ‘Fondateurs’ ne voulaient pas et ne toléreraient pas les élections fausses et frauduleuses !”

Dimanche, le nouveau chef démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, a qualifié la déclaration de Trump d’étrange et d’extrême, et a déclaré que les républicains devront choisir de continuer à adopter les opinions antidémocratiques de Trump.

“Les républicains vont devoir régler leurs problèmes avec l’ancien président et décider s’ils vont rompre avec lui et revenir à un semblant de raisonnabilité ou continuer à se pencher sur l’extrémisme, pas seulement de Trump, mais du trumpisme, ” Jeffries a déclaré sur ABC Cette semaine.

REGARDER | Trump toujours “force dominante” dans le GOP : Trump reste la “force dominante” du Parti républicain, selon un stratège Qualifiant Donald Trump de “personnage triste mais dangereux”, le stratège politique américain Rick Wilson affirme que l’ancien président est toujours le favori pour devenir le candidat républicain à l’élection présidentielle américaine de 2024.

Trump, qui est le premier président à être destitué deux fois et dont le mandat s’est terminé lorsque ses partisans ont violemment pris d’assaut le Capitole américain dans une tentative meurtrière d’arrêter la transition pacifique du pouvoir le 6 janvier 2021, fait face à une escalade des enquêtes criminelles, dont plusieurs qui pourraient conduire à des inculpations. Ils comprennent l’enquête sur les documents classifiés saisis par le FBI à Mar-a-Lago et les enquêtes en cours au niveau des États et du gouvernement fédéral liées aux efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Interrogé sur les commentaires de Trump dimanche, le représentant Mike Turner de l’Ohio, le plus grand républicain du comité du renseignement de la Chambre, a déclaré qu’il était “avec véhémence” en désaccord et “absolument” condamnant les propos, affirmant qu’ils devraient être un facteur alors que les républicains décident qui devrait diriger leur parti. en 2024.

“Il y a un processus politique qui doit aller de l’avant avant que quelqu’un ne soit l’un des favoris ou que quelqu’un ne soit même le candidat du parti”, a-t-il déclaré dans l’émission CBS. Affronter la Nation. “Je crois que les gens vont certainement prendre en considération une déclaration comme celle-ci lorsqu’ils évaluent un candidat.”

Mike Lawler, un républicain de New York qui a été élu à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat du mois dernier, s’est également opposé à ces remarques, affirmant qu’il était temps d’arrêter de se concentrer sur les “griefs des élections précédentes”.

“De toute évidence, je ne soutiens pas cela.”

Mike Lawler, membre élu du Congrès du GOP à New York, répond après que l’ancien président Donald Trump a appelé à la résiliation de la Constitution. @CNNSotu #CNNSOTU pic.twitter.com/p8rgf4yyao —@CNN

“La constitution est établie pour une raison, pour protéger les droits de chaque Américain”, a déclaré Lawler sur CNN. État de l’Union. “Je pense que l’ancien président serait bien avisé de se concentrer sur l’avenir, s’il se présente à nouveau à la présidence.”

Les commentaires de Trump sont intervenus après que le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu’il révélerait comment Twitter s’était engagé dans la “suppression de la liberté d’expression” avant les élections de 2020. Mais les fichiers publiés vendredi, qui se concentraient sur la réponse confuse de la société de technologie à une histoire sur le fils de Biden, Hunter, ne montrent pas les démocrates essayant de limiter l’histoire.

La Maison Blanche a assailli Trump samedi en disant: “Vous ne pouvez pas seulement aimer l’Amérique lorsque vous gagnez.”

“La Constitution américaine est un document sacro-saint qui, depuis plus de 200 ans, garantit que la liberté et l’État de droit prévalent dans notre grand pays”, a déclaré le porte-parole Andrew Bates dans un communiqué. “Attaquer la Constitution et tout ce qu’elle représente est un anathème pour l’âme de notre nation.”