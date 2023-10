L’ancien président américain n’a pas répondu à une demande de suppression d’un message dénigrant un greffier du tribunal, a statué un juge de New York. L’ancien président américain Donald Trump a été condamné à une amende de 5 000 dollars pour avoir violé une ordonnance de silence lors de son procès pour fraude civile, avec un tribunal de New York. le juge l’avertissant d’une éventuelle peine de prison si cela se reproduisait. Dans un document de deux pages publié vendredi, le juge Arthur Engoron a déclaré qu’il avait ordonné à Trump plus tôt ce mois-ci de retirer un « faux [and] désobligeant » publier sur son greffier tout en interdisant à toutes les parties au procès de faire des commentaires publics sur l’un de ses associés. Il faisait référence à un message désormais supprimé de Trump montrant une photo du plus haut greffier du juge posant avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, démocrate et critique de longue date du 45e président, le qualifiant de sénateur. « petite amie. »

Bien que Trump ait supprimé le message des réseaux sociaux, il est resté sur le site Web de sa campagne pendant 17 jours, a déclaré Engoron, notant que la défense de Trump a soutenu que la violation de l’ordre était involontaire. En savoir plus

Reconnaissant que cela pourrait être le cas, le juge a quand même infligé à Trump une amende de 5 000 dollars, avertissant l’ex-président que « violations futures, intentionnelles ou non », pourrait conduire à «des sanctions bien plus sévères» y compris des sanctions financières plus sévères, le fait de condamner Trump pour outrage au tribunal et même éventuellement de l’emprisonner. L’ancien président, favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, est impliqué dans de nombreuses batailles juridiques, dont une action civile intentée par la procureure générale de New York, Letitia James. L’accusation affirme que Trump a commis une fraude en gonflant la valeur de ses propriétés de plusieurs milliards de dollars afin d’obtenir des prêts à de meilleures conditions. Il a clamé son innocence et accusé James d’avoir mené une chasse aux sorcières, tout en la qualifiant plus tôt ce mois-ci de «animal politique». Trump et ses avocats ont également affirmé que tous les prêts en question avaient été entièrement remboursés et qu’aucune partie n’avait été lésée. Le bâillon imposé par Engoron n’est pas le seul que Trump doit respecter. Plus tôt cette semaine, une mesure similaire lui a été imposée dans une affaire pénale d’ingérence électorale dans laquelle il est accusé d’avoir conspiré pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au président américain Joe Biden. Trump a plaidé non coupable.