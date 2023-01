Trump condamné à une amende de près d’un million de dollars pour ce que le juge qualifie de poursuite “frivole”

Un juge de Floride a sanctionné jeudi l’ancien président américain Donald Trump et l’un de ses avocats, leur ordonnant de payer près d’un million de dollars américains pour avoir déposé ce qu’il a qualifié de faux procès contre la rivale de Trump en 2016, Hillary Clinton et d’autres.

Dans un dossier fulgurant, le juge de district américain Donald M. Middlebrooks a accusé Trump d’un “schéma d’abus des tribunaux” pour avoir intenté des poursuites frivoles à des fins politiques, ce qui, selon lui, “sape l’état de droit” et “équivaut à une obstruction à la justice”. “

“Nous sommes ici confrontés à une action en justice qui n’aurait jamais dû être intentée, qui était complètement frivole, tant en fait que sur le plan juridique, et qui a été intentée de mauvaise foi dans un but illégitime”, écrit-il.

Citant la récente action en justice distincte de Trump contre le conseil d’administration du prix Pulitzer, la procureure générale de New York Letitia James, les grandes entreprises technologiques et CNN, il a décrit Trump comme “un plaideur prolifique et sophistiqué” qui utilise les tribunaux “pour se venger d’adversaires politiques”.

“Il est le cerveau de l’abus stratégique du processus judiciaire”, a-t-il écrit.

La décision obligeait Trump et son avocate, Alina Habba, à payer près de 938 000 dollars aux accusés dans l’affaire.

Un porte-parole de Trump et Habba n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi soir.

Le procès avait des problèmes “criants”: juge

Middlebrooks a rejeté en septembre la poursuite que Trump avait intentée contre Clinton, d’anciens hauts responsables du FBI et le Parti démocrate, rejetant les affirmations de l’ancien président selon lesquelles eux et d’autres avaient conspiré pour faire échouer sa campagne présidentielle gagnante en alléguant des liens avec la Russie.

Le procès avait désigné comme accusés Clinton et certains de ses principaux conseillers, ainsi que les anciens directeurs du FBI James Comey, Andrew McCabe et d’autres responsables du FBI impliqués dans l’enquête pour savoir si la campagne présidentielle de Trump en 2016 s’était coordonnée avec la Russie pour influencer le résultat de l’élection.

Il a ensuite déclaré que la combinaison contenait “des lacunes structurelles flagrantes” et que de nombreuses “caractérisations des événements sont invraisemblables”.

C’était le dernier revers juridique pour Trump alors qu’il préparait une autre campagne présidentielle.

Un avocat spécial examine la longue série d’événements impliquant une mine de documents classifiés qui ont été découverts dans son domaine de Floride, tandis qu’un grand jury de DC a assigné à comparaître des substituts de Trump qui ont travaillé pour annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden.

L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a déclaré qu’il avait rencontré mardi pendant deux heures et demie les procureurs de Manhattan qui ont relancé une enquête vieille de plusieurs années sur les paiements versés à l’actrice porno Stormy Daniels pour la faire taire au sujet d’un prétendu rendez-vous extraconjugal.

De plus, la semaine dernière, l’organisation Trump a été condamnée à une amende maximale en vertu de la loi de l’État de New York, 1,6 million de dollars, pour une entreprise dans laquelle les hauts dirigeants de l’ancien président américain ont esquivé l’impôt sur le revenu des particuliers sur de somptueux avantages sociaux.