Trump condamné à une amende de 1 million de dollars pour un procès contre Clinton — RT World News

L’ancien président américain avait accusé l’ancien candidat démocrate d’avoir calomnié sa campagne en alléguant qu’elle était de connivence avec la Russie.

Un tribunal fédéral américain a infligé une amende de près d’un million de dollars à l’ancien président Donald Trump et à ses avocats pour une “frivole” procès qu’ils avaient intenté contre l’ex-candidate présidentielle Hillary Clinton. Trump avait affirmé que Clinton s’était engagé dans une campagne de diffamation pour saper ses chances aux élections de 2016 en alléguant qu’il avait collaboré avec Moscou.

Dans une décision rendue jeudi, le juge John Middlebrooks du tribunal de district américain du district sud de la Floride a sanctionné Trump et son avocate Alina Habba, leur ordonnant de couvrir les frais juridiques et les frais à hauteur de 938 000 $ encourus par les accusés dans l’affaire.

Ils comprenaient Clinton, son chef de campagne John Podesta, l’ancienne présidente de la représentante du Comité national démocrate (DNC) Debbie Wasserman Schultz, et Orbis Business Intelligence, une société cofondée par Christopher Steele, un ancien agent britannique qui a compilé le célèbre ” Dossier Trump-Russie.

“Nous sommes confrontés à une action en justice qui n’aurait jamais dû être intentée, qui était complètement frivole, tant sur le plan factuel que juridique, et qui a été intentée de mauvaise foi dans un but illégitime”, Middlebrooks a écrit dans l’ordonnance du tribunal.















Il a également qualifié Trump de « cerveau de l’abus stratégique du processus judiciaire » et “un plaideur prolifique et sophistiqué qui utilise à plusieurs reprises les tribunaux pour se venger d’adversaires politiques.”

En mars, l’ex-président a intenté une action en justice accusant Clinton, le DNC et un certain nombre d’autres personnes d’avoir participé à un complot malveillant pour accuser sa campagne de collusion avec la Russie dans le but de nuire à ses chances électorales. À l’époque, il demandait des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, arguant que la prétendue campagne de diffamation lui avait coûté plus de 24 millions de dollars.

En septembre, Middlebrooks a rejeté l’action en tant que “manifeste politique” pointant vers sa “problèmes criants” du point de vue juridique.

En 2016, les États-Unis ont accusé la Russie de s’ingérer dans l’élection présidentielle pour nuire à la candidate démocrate Hillary Clinton et stimuler la candidature républicaine de Donald Trump. Moscou a nié l’allégation. Alors que les enquêteurs américains dirigés par un avocat spécial ont examiné la collusion potentielle avec la Russie par Trump et sa campagne, ils n’ont pas trouvé de preuves pour porter des accusations de complot ou de coordination.