Trump condamné à payer 83,3 millions de dollars à E Jean Carroll pour diffamation – en direct

Le verdict d’aujourd’hui prouve que la loi s’applique à tout le monde dans notre pays, même aux riches, même aux célèbres et même aux anciens présidents. Il existe un moyen de tenir tête à quelqu’un comme Donald Trump, qui se soucie davantage de la richesse, de la renommée et du pouvoir que du respect de la loi. Il faut du courage et de la bravoure pour tenir tête à un intimidateur ; il faut quelqu’un comme E Jean Carroll. Nous remercions le jury d’avoir défendu E Jean et l’État de droit.