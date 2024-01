Trump condamné à payer 83 millions de dollars à E. Jean Carroll pour diffamation

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un jury a déterminé que Donald Trump doit verser à E Jean Carroll plus de 83 millions de dollars (65 millions de livres sterling) de dommages et intérêts pour ses déclarations diffamatoires à l’égard de l’ancien. Elle écrivain de magazine, marquant le premier verdict d’un tribunal fédéral de l’année contre l’ancien président alors qu’il fait campagne pour son retour à la Maison Blanche.

Le jury composé de neuf membres récompensé Mme Carroll a reçu 65 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, en plus de plus de 18 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires après avoir été précédemment reconnu responsable d’abus sexuels, puis avoir qualifié ses allégations d’agression sexuelle de mensonges, ce qui a alimenté des messages abusifs et des menaces de mort à son encontre.

Un verdict a été rendu vendredi après environ trois heures de délibérations à la suite d’un procès civil controversé de deux semaines dans une salle d’audience fédérale de Manhattan, où les avocats de M. Trump ont argumenté de manière agressive contre le cas de Mme Carroll tandis que l’ancien président l’attaquait à plusieurs reprises et potentiellement la diffamait lors de conférences de presse. et des dizaines de messages sur son Truth Social.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a interdit à M. Trump et à ses avocats de contester les faits de l’affaire : il l’avait agressée sexuellement dans un grand magasin de Manhattan dans les années 1990 et l’avait diffamée dans des déclarations niant l’avoir agressée.

Ces faits découlent d’un procès l’année dernière au cours duquel un jury l’a déclaré responsable d’abus sexuels et de diffamation dans un verdict qui a accordé à Mme Carroll 5 millions de dollars.

Mais même dans les instants qui ont suivi le prononcé de ce verdict, M. Trump n’a cessé de répéter des déclarations potentiellement diffamatoires à son encontre.

E Jean Carroll et son équipe juridique quittent le tribunal après qu’un jury lui a accordé 83 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation dans l’affaire qu’elle a intentée contre Donald Trump (Ariana Baio)

Alors que le verdict était en cours de lecture vendredi, Mme Carroll tenait la main de son avocat Shawn Crowley. Lorsque les dommages ont été lus à haute voix, Mme Carroll a tourné la tête vers le jury et a souri.

La décision unanime du jury a laissé Mme Carroll et son équipe juridique émus. Après que le juge Kaplan ait renvoyé le tribunal, Mme Carroll, Mme Crowley et l’avocate Roberta Kaplan se sont embrassées et ont pleuré.

Mais M. Trump n’était pas là. Il a quitté le palais de justice quelques instants plus tôt.

Son avocate, Alina Habba, a remercié le personnel du tribunal et a rapidement quitté la salle d’audience avec le reste de l’équipe juridique de M. Trump. En dehors de la salle d’audience, elle a qualifié le jury de « ridicule », un terme également utilisé par M. Trump pour désigner le jury après le verdict.

“Il [Mr Trump] a comparu à la barre, il a respecté les règles de ce système corrompu que j’ai vu. Nous ferons immédiatement appel, nous mettrons de côté ce jury ridicule et je veux juste vous rappeler une chose : je continuerai à me battre avec le président Trump pour le premier amendement, le droit de chacun à la parole, le droit de chacun à pouvoir se défendre lorsqu’il “Je suis accusée à tort et je peux dire que je ne l’ai pas fait”, a-t-elle déclaré à la presse rassemblée à l’extérieur.

Donald Trump est photographié quittant un palais de justice fédéral à Manhattan lors d’un procès visant à déterminer les dommages dus à E Jean Carroll pour ses déclarations diffamatoires. (Reuters)

Plus tôt dans la journée, M. Trump a brusquement quitté la salle d’audience au milieu des plaidoiries finales de Mme Kaplan. Elle a fait remarquer aux jurés que le premier verdict contre l’ancien président n’était pas suffisant pour l’empêcher de répéter des déclarations potentiellement diffamatoires.

“Non, pas du tout”, dit-elle. “Même pas pendant 24 heures.”

Mme Kaplan a réitéré les déclarations faites par son équipe lors des plaidoiries d’ouverture. Elle a demandé au jury de considérer non seulement le montant approprié que M. Trump doit pour sa diffamation, mais aussi combien il faudrait pour qu’il arrête.

Le favori pour l’investiture républicaine à la présidence a continué de qualifier Mme Carroll de menteuse et de « débile » qui a fabriqué ses affirmations et insiste sur le fait qu’il ne l’a même jamais rencontrée. Alors même qu’il arrivait au palais de justice la semaine dernière pour le procès en diffamation, il a lancé des dizaines de déclarations potentiellement diffamatoires contre elle sur Truth Social.

M. Trump, qui utilise ses comparutions devant le tribunal comme scène pour sa campagne pour l’investiture présidentielle républicaine, s’est présenté comme la victime d’une théorie du complot sans fondement selon laquelle le système judiciaire serait une arme contre lui.

“Je n’ai aucune idée de qui elle est, d’où elle vient”, a-t-il déclaré jeudi soir dans une vidéo sur sa page Truth Social, quelques heures avant qu’il ne soit condamné à payer des millions de dollars pour des déclarations similaires contre elle.

“C’est une autre arnaque et une chasse aux sorcières politique, et d’une manière ou d’une autre, nous allons devoir combattre ce genre de choses”, a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas laisser notre pays sombrer dans cet abîme. C’est honteux.

Au cours du procès qui a duré deux semaines, M. Trump et Mme Habba ont été réprimandés à plusieurs reprises par le juge pour leurs tentatives de s’exprimer devant le tribunal ou de présenter des preuves de manière inappropriée.

Jeudi, M. Trump lui-même est apparu à la barre des témoins pendant environ trois minutes. Il a déclaré qu’il maintenait « à 100 % » les déclarations faites lors d’une précédente déposition.

Un croquis de la salle d’audience montre l’avocate de Donald Trump, Alina Habba, livrant ses conclusions finales au jury le 26 janvier dans le cadre d’un procès en diffamation visant l’ancien président, à gauche, en dommages-intérêts pour ses déclarations diffamatoires à l’égard d’E. Jean Carroll. (PA)

Mme Habba n’a finalement pas réussi à convaincre les jurés que Mme Carroll « n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait droit à des dommages et intérêts » parce qu’elle « avait activement recherché les commentaires et l’attention » que M. Trump avait portés contre elle.

“Absolument ridicule!” M. Trump a écrit sur son Truth Social quelques instants après l’annonce du verdict de vendredi.

« Ils ont supprimé tous les droits du premier amendement. CE N’EST PAS L’AMÉRIQUE !

M. Trump devrait faire appel.

Le verdict s’ajoute à la liste croissante des responsabilités juridiques de M. Trump, y compris 91 accusations criminelles découlant de quatre accusations distinctes au niveau fédéral et étatique et un procès potentiellement dévastateur qui pourrait mettre en péril son entreprise familiale basée à New York et son vaste empire immobilier.

Après 11 semaines de témoignages dans un procès civil contre sa Trump Organization, un juge de New York devrait rendre ce mois-ci un jugement qui pourrait entraîner des amendes de 370 millions de dollars contre lui, ses fils adultes et ses principaux associés, suite à un procès à succès alléguant davantage qu’une décennie de fraude.

Ariana Baio a contribué au reportage du palais de justice fédéral Daniel Patrick Moynihan