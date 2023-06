Trump comparaîtra devant le tribunal dans une affaire de documents classifiés | Mises à jour en direct

MIAMI (AP) – Suivez les mises à jour en direct sur l’ancien président Donald Trump, qui devrait faire sa première comparution devant le tribunal mardi après avoir été inculpé de 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion de documents classifiés. L’acte d’accusation marque la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un ancien président fait face à des accusations criminelles par le gouvernement fédéral qu’il a autrefois supervisé.

AUCUN TRUMP MUGSHOT ATTENDU

On ne s’attend pas à ce que Trump se fasse prendre une photo lorsqu’il se rend aux autorités du tribunal fédéral de Miami pour faire face à des accusations liées à la mauvaise gestion de documents classifiés.

C’est selon une personne familière avec les négociations autour de l’affaire qui a parlé sous couvert d’anonymat afin de discuter des détails de la procédure.

Ne pas prendre de photo est similaire à la récente comparution de Trump devant le tribunal de New York dans une affaire distincte impliquant des paiements silencieux, lorsque l’ancien président a également évité de se faire photographier.

— Jill Colvin

LES MÉDIAS DÉPASSENT LES SUPPORTERS DE TRUMP À L’EXTÉRIEUR DU PALAIS DE JUSTICE

La sécurité était renforcée devant le palais de justice fédéral de Wilkie D. Ferguson mardi avant la comparution de l’ancien président devant le tribunal.

Mais les partisans de Trump étaient visiblement quelques heures avant l’apparition – bien plus nombreux que les centaines de journalistes des États-Unis et du monde entier qui ont convergé vers le centre-ville de Miami pour l’occasion historique.

Cela a rappelé la scène à New York, où Trump a été interpellé en avril dans une affaire pénale distincte impliquant de l’argent silencieux qu’il est accusé d’avoir payé pendant la campagne présidentielle de 2016. Ensuite, il y avait bien plus de reporters que de manifestants pour et contre l’ancien président.

Parmi ceux qui sont arrivés tôt mardi à Miami se trouvaient le père et le fils Florencio et Kevin Rodriguez, arrivés aux États-Unis il y a 15 ans en tant que demandeurs d’asile fuyant Cuba. Vêtu d’une chemise portant le slogan « Jésus est mon sauveur, Trump mon président », le jeune Rodriguez, Kevin, a déclaré qu’il était possible que Trump soit coupable de conserver illégalement des documents classifiés.

Mais il a mis en doute l’équité de la procédure à la lumière de ce qu’il a qualifié d’attitude laxiste des procureurs envers le président Joe Biden et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. Ils ont tous deux été accusés d’avoir mal géré des renseignements classifiés et n’ont pas comparu devant le tribunal, bien qu’ils n’aient pas non plus été accusés de cacher intentionnellement leurs actions, comme Trump l’a fait.

« Même s’il est coupable, nous le soutiendrons toujours », a déclaré Rodriguez, notant l’opposition farouche de l’administration Trump au gouvernement cubain, « Nous n’abandonnons jamais nos amigos – ceux qui aiment ce pays et notre liberté. »

LES SUPPORTERS DE TRUMP ET LES DÉTRACTEURS SE RASSEMBLENT À L’EXTÉRIEUR DU PALAIS DE JUSTICE

Trump n’était pas attendu au tribunal de Miami avant des heures, mais ses partisans et ses détracteurs se rassemblaient déjà à l’extérieur.

Jack Kaplan a déclaré avoir conduit à deux heures de Fort Pierce, où est basé le juge chargé de l’affaire, pour contrer le grand nombre de partisans de Trump qui avaient déjà commencé à se présenter devant le palais de justice fédéral de Miami.

Portant une copie de l’acte d’accusation apposé sur un presse-papiers et une pancarte indiquant « Trump is Toast », le concessionnaire automobile à la retraite de 68 ans a déclaré qu’il célébrerait avec une bouteille de vin rouge Mouton Rothschild de 1 400 $ si l’ancien président allait en prison .

« J’ai déjà la bouteille dans mon refroidisseur à vin », a déclaré Kaplan alors qu’un partisan de Trump portant une pancarte indiquant « Keep America Great » passait froidement. « Je vais faire une grande fête. »

TRUMP À COMPARAÎTRE AU TRIBUNAL

Trump fera sa première comparution devant le tribunal pour répondre d’un acte d’accusation fédéral impliquant 37 chefs d’accusation liés à la thésaurisation de documents gouvernementaux top secrets, les affichant avec fierté aux visiteurs et essayant de les cacher aux enquêteurs qui les ont réclamés.

L’ancien président sera traduit en justice devant un tribunal fédéral à Miami, ce qui lui permettra d’entendre les accusations des procureurs selon lesquelles il a mis en danger la sécurité nationale en traitant mal des informations classifiées.

L’affaire contre lui est historique mais n’interdit pas à Trump une troisième course à la présidence, et il a exhorté ses partisans à se rassembler devant le palais de justice.

Certains avaient déjà commencé à arriver des heures avant le début de son apparition en fin d’après-midi. Trump prévoyait également de se rendre à son club de golf à Bedminster, New Jersey, pour faire une allocution ce soir.

L’ancien président a été arrêté et a comparu devant un tribunal de New York en avril dans le cadre d’une affaire pénale distincte impliquant de l’argent silencieux qu’il est accusé d’avoir payé pour dissimuler une liaison extraconjugale lors de l’élection présidentielle de 2016. Trump fait face à des accusations potentielles supplémentaires en Géorgie et à Washington.

Mais il risque une peine de prison d’un an dans l’affaire des documents. Il s’est également démarqué à la fois par le volume apparent de preuves accumulées par les procureurs et par la gravité des allégations.

La campagne de Trump a intensifié ses efforts de collecte de fonds entre-temps, y compris un e-mail mardi matin avec pour objet : « Mon dernier e-mail avant ma mise en accusation ».

