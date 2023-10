Trump comparaît devant un tribunal de New York pour être jugé sur ses relations commerciales – National

L’ancien président Donald Trump s’est présenté lundi à un procès dans le cadre d’un procès qui pourrait lui coûter le contrôle de la Trump Tower et d’autres propriétés prisées, après s’être engagé à défendre sa réputation dans une affaire qu’il qualifie de « imposture ».

Trump, qui a bâti sa carrière politique sur sa renommée d’as milliardaire de l’immobilier et maître de « The Art of the Deal », s’est présenté volontairement à un procès aux enjeux élevés pour lui.

La poursuite du procureur général de New York, Letitia James, accuse Trump et son entreprise d’avoir trompé les banques, les assureurs et autres en mentant habituellement sur sa richesse dans les états financiers.

Le juge Arthur Engoron a déjà statué que Trump avait commis une fraude dans ses relations commerciales. Il s’agit d’un procès sans jury, donc Engoron se prononcera sur six autres réclamations dans le cadre du procès.

James, un démocrate, réclame 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York. La décision du juge de la semaine dernière, si elle est confirmée en appel, pourrait contraindre Trump à céder des propriétés new-yorkaises, notamment la Trump Tower, un immeuble de bureaux à Wall Street, des terrains de golf et un domaine de banlieue.

L’histoire continue sous la publicité

Trump, le favori républicain à la présidentielle de 2024, a nié tout acte répréhensible. Il dit que James et le juge sous-évaluent des actifs tels que Mar-a-Lago et que ce qu’il a mis dans ses états financiers n’avait pas d’importance car ils ont une clause de non-responsabilité qui dit qu’il ne faut pas leur faire confiance.

Dans des messages publiés pendant la nuit sur son site Truth Social, il a déclaré qu’il allait au tribunal « pour se battre pour mon nom et ma réputation », a dénoncé l’affaire comme étant « une imposture » et a appelé le procureur général et le juge à démissionner.

Avant le procès lundi, James a réitéré sa position selon laquelle Trump s’était livré pendant des années à une « fraude persistante et répétée ».

« Peu importe votre pouvoir et peu importe l’argent que vous pensez posséder, personne n’est au-dessus des lois », a-t-elle déclaré en se dirigeant vers le palais de justice.

L’ancien président républicain et tout un gratin des personnes autour de lui – ses deux fils aînés, les dirigeants de la Trump Organization et l’ancien avocat devenu ennemi Michael Cohen figurent tous parmi des dizaines de témoins potentiels.

Trump ne devrait pas témoigner avant plusieurs semaines. Son déplacement au tribunal lundi marquera un changement remarquable par rapport à sa pratique passée.

Trump n’est pas allé au tribunal en tant que témoin ou spectateur lorsque son entreprise et l’un de ses principaux dirigeants ont été reconnus coupables de fraude fiscale l’année dernière. Il ne s’est pas non plus présenté à un procès plus tôt cette année au cours duquel un jury l’a déclaré responsable d’avoir agressé sexuellement l’écrivain E. Jean Carroll dans le vestiaire d’un grand magasin.

L’histoire continue sous la publicité





1h40

Biden et Trump testent leur appel au Michigan avant les élections de 2024



À certains égards, cependant, ce nouvel essai comporte des enjeux plus élevés.

James, un démocrate, réclame 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction de faire des affaires à New York.

La décision rendue la semaine dernière par Engoron, si elle était confirmée en appel, transférerait également le contrôle de certaines de ses sociétés à un séquestre nommé par le tribunal et pourrait l’obliger à céder des propriétés prisées à New York telles que la Trump Tower, un immeuble de bureaux de Wall Street et des terrains de golf. et un domaine de banlieue.

Trump a qualifié cela de « peine de mort pour les entreprises ».

« J’ai un juge dérangé qui déteste Trump, qui a mené cette fausse affaire devant un tribunal de New York à une vitesse jamais vue auparavant », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

À la mode maintenant Le premier médicament au monde pour la repousse des dents entre en phase d’essais cliniques

La crise de la dette d’Evergrande suscite l’inquiétude et la pourriture de l’hôtel emblématique Château Montebello

Dans son message de dimanche soir, Trump a écrit qu’Engoron est « injuste, déséquilibré et vicieux dans sa POURSUITE contre moi ».

L’histoire continue sous la publicité

Engoron tranchera sur les six réclamations restantes dans le procès de James, y compris les allégations de complot, de falsification de dossiers commerciaux et de fraude à l’assurance.

Le procès de James accusait Trump et son entreprise d’une longue liste de mensonges dans les états financiers qu’il avait remis aux banques. Dans un récent dossier judiciaire, le bureau de James a allégué que Trump avait exagéré sa richesse jusqu’à 3,6 milliards de dollars.

Parmi les allégations figuraient que Trump avait affirmé que son appartement de la Trump Tower à Manhattan – un penthouse de trois étages rempli de luminaires plaqués or – était près de trois fois sa taille réelle et valait la somme incroyable de 327 millions de dollars. Aucun appartement à New York n’a jamais été vendu à un prix proche de ce montant, a déclaré James.

Trump a évalué Mar-a-Lago à 739 millions de dollars, soit plus de 10 fois une estimation plus raisonnable de sa valeur, a affirmé James. Le chiffre de Trump concernant le club privé de Palm Beach, en Floride, était basé sur l’idée que la propriété pourrait être développée à des fins résidentielles. Pendant que Trump y vit, les termes de l’acte interdisent tout développement résidentiel supplémentaire sur la propriété, a déclaré James.

Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles, affirmant dans son témoignage sous serment que ce qu’il avait indiqué dans ses états financiers n’avait pas d’importance, car ils contenaient une clause de non-responsabilité indiquant qu’il ne fallait pas leur faire confiance.

Lui et ses avocats ont également soutenu que personne n’avait été lésé par quoi que ce soit dans les états financiers. Les banques auprès desquelles il a emprunté de l’argent ont été entièrement remboursées. Les partenaires commerciaux ont gagné de l’argent. Et la propre entreprise de Trump a prospéré.

L’histoire continue sous la publicité





2:41

Biden prévient que le mouvement « extrémiste » MAGA est une menace pour la démocratie américaine



Le procès de James est l’un des nombreux problèmes juridiques auxquels se heurte Trump alors qu’il fait campagne pour un retour à la Maison Blanche lors des élections de l’année prochaine. Il a été inculpé quatre fois depuis mars, accusé d’avoir comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020, d’avoir thésaurisé des documents classifiés et falsifié des documents commerciaux liés à l’argent secret versé en son nom.

Le procès pourrait durer jusqu’en décembre, a déclaré Engoron.